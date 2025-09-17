Donald Trump sa stretol s princom Williamom a Kate. Expert na odčítanie z pier prezradil, čo mu povedali

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
TASR
Kráľovská rodina
Najprv ho v Británii privítali demonštranti, teraz sa americký prezident stretol s princom a princeznou.

Prezidenta Donalda Trumpa v Spojenom kráľovstve čakali dva typy privítania. Zatiaľ čo sa masy vzbúrili a pre jeho návštevu vypukli v uliciach Londýna protesty, kráľovská rodina predstaviteľa USA aj s manželkou vrelo privítali. Kráľ Karol mu predviedol vojsko.

Tisíce demonštrantov protestujúcich proti štátnej návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa sa v stredu vydali na pochod po ulici Regent Street v centre Londýna. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.

Odštartovali rozsiahle protesty

Protesty vypukli už v utorok, v deň, keď Trump priletel na svoju druhú návštevu Británie. Štyri osoby boli zatknuté po tom, čo na jednu z veží hradu Windsor premietli spoločné fotografie a zábery Trumpa so zosnulým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Trump sa v tom čase na mieste nenachádzal.

Foto: SITA (AP Photo/Kin Cheung)

Plánované veľké protesty odštartovali v Londýne v stredu približne o 15.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Na mieste bolo nasadených 1600 policajtov, aby zvládli pochod organizovaný skupinou s názvom „Stop the Trump Coalition“ („Koalícia Zastavte Trumpa!“).

Pochod povedie cez známe ulice v centre Londýna a celá demonštrácia je naplánovaná do 19.00 h miestneho času. Do rozsiahleho protestu je zapojených viac než 50 skupín. Podľa najnovších odhadov sa na pochode zúčastňuje najmenej 3000 ľudí, uviedla miestna polícia.

Polícia v regióne Thames Valley riadila situáciu v danej oblasti a napomenula vodiča reklamného vozidla s fotografiou zobrazujúcou Trumpa s Epsteinom. Mužovi zároveň nariadila, aby miesto opustil. Podľa agentúry DPA však bezpečnostné zložky zatiaľ nikoho nezatkli ani nikomu nezaistili vozidlo.

Stretnutie s kráľovskou rodinou

