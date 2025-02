Dominika Cibulková upozorňuje na dôležitý detail, na ktorý mamičky zabúdajú. Jej rada mnohým zmení život

Keď sa mamičke narodí vytúžené dieťa, už nikdy nič nebude také ako predtým. Odrazu sa bude svet točiť okolo uzlíka radosti a všetka pozornosť bude smerovať práve naň. Je pochopiteľné, že by dala dieťatku prvé aj posledné, a že bude robiť maximum, čo je v jej silách, aby bolo šťastné. Bývalá tenistka však upozorňuje na jednu vec. Mladé mamičky by nemali zabúdať na dôležitý detail, ktorý jej samotnej výchovu detí uľahčil.

Stáva sa už zvykom, že keď sa mamička stará o svoje dieťa, dáva nabok všetko ostatné. Novorodeniatko stavia na piedestál, je pre ňu prioritou číslo jeden. Stopercentná pozornosť venovaná dieťatku si však vyžaduje veľa energie a času. Materské povinnosti často ženu vyčerpávajú, no Dominika Cibulková vie, čo robiť. Na základe vlastných skúseností poradila na sociálnej sieti mladým mamičkám, čo by mali robiť, aby si dobili baterky. Ak budú na to dbať, budú sa môcť zároveň viac venovať svojmu dieťatku.

Nie je to len o starostlivosti o dieťa

Dominika má staršieho synčeka Jakubka a mladšiu dcérku Ninku. V starostlivosti o deti jej veľmi pomohla jedna vec, na ktorú nedá dopustiť. Teraz k tomu nabáda aj ostatné mamičky. „Mladým maminám by som určite poradilo to, s čím som nikdy nemala problém. Nechať si pomôcť,“ uviedla v krátkom videu na Instagrame, pričom dodala, že je jedno, či to bude svokra, kamarátka alebo suseda. Jednoducho, nebáť sa požiadať o pomoc. Nie je to totiž len o starostlivosti o deti, ktorým venujú mamy svoju stopercentnú pozornosť.

Čas pre seba je priam nevyhnutný a práve ten potrebujú mamičky ako soľ. „Hlavne mamina musí byť v pohode, musí cítiť , že aj ona pre seba niečo robí, a že si našla na seba čas. Potom má omnoho viac energie a tiež vie odovzdať oveľa viac starostlivosti,“ pokračovala bývalá tenistka, ktorá na seba nezabúda. „Či už je to nejaký krátky tréning alebo, keď mám viac času, zbehnem na masáž, kozmetiku alebo vlasy. Vždy sa proste snažím nájsť si čas aj sama na seba,“ radí Dominika, ktorá je živým dôkazom toho, že sa to naozaj dá. Dve rozkošné deti jej nezábránili v tom, aby spustila novú aplikáciu a popracovala na sebe. Výsledkom je úžasná premena a nové telo, ľahšie o viac než 20 kíl.