Chudnutie Dominiky Cibulkovej je na konci a mnohí nemôžu uveriť vlastným očiam. Jej osí driek jej budú ženy závidieť

Neexistuje väčšia inšpirácia v chudnutí v týchto dňoch, akou je bývalá tenistka. Tá totiž prešla premenou vyrážajúcou dych, za ktorou je každodenná drina. Pracovné aktivity a starostlivosť o dve rozkošné deti neboli pre ňu žiadnou výhovorkou. Išla si za svojím a jej legendárna hláška „pome” sa odzrkadlila aj na ceste za novým ja.

Z Dominiky Cibulkovej je úplne iná žena. Pri pohľade na fotografie dvojnásobnej mamičky spred roka a zo súčasnosti bude každý len krútiť hlavou. Na jednej strane nebude chápať, ako mohla vôbec dopustiť, že pribrala toľko kíl, na druhej, to, čo sa jej podarilo po dlhých mesiacoch, je niečo neuveriteľné.

Kto jej pomohol na ceste za novým ja?

K úspechom Dominiky na tenisových kurtoch a v súťažiach sa pridal ďalší, za ktorým si tvrdo išla. Dnes je minimálne o 20 kíl ľahšia a šokuje svojou štíhlou postavou. Nebola však na to úplne sama. Netajila sa tým, že jej v stravovaní pomohla výživová poradkyňa a ako prezradila pred 2 dňami, taktiež kondičný tréner, ktorý je zodpovedný za jej aktuálnu formu.

„Môj dlhoročný kondičný tréner, s ktorým som pracovala posledných 10 rokov mojej aktívnej kariéry a ktorého som oslovila aj na môj „premena challenge“ a zostavil mi celý tréningový plán na trénovanie z domu. Je to profík, ktorý zasvätil celý život trénovaniu ľudí, či profi, či „hobíkov“ a patrí medzi špičku vo svojom odbore, pretože pamätajte, zničiť človeka dokáže hocikto, ale vedieť odhadnúť hranu toho, kedy stačí a kedy vás ešte môže „pushnut“, to je skutočné umenie a „kouč“ to dokázal so mnou aj ako maminou dvoch deti,” napísala Dominika na Instagrame.

Pózovanie v novom tele