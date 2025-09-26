Dočkali sme sa, obloha sa začne trhať: Vráti sa slnečné počasie, dáždnik môžeme odložiť. Takéto budú nasledujúce dni

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Tri dni dažďa na Slovensku sa blížia ku koncu.

Slovensko má za sebou tri dni, počas ktorých vládol vytrvalý dážď a ťažká oblačnosť. Mnohí mali pocit, že leto odišlo prirýchlo a september sa okamžite preklopil do svojej najpochmúrnejšej podoby. Už v piatok sa však začne karta obracať a počasie nám ukáže aj prívetivejšiu stránku.

Ako informoval portál iMeteo, za neutíchajúcim dažďom bolo zvlnené frontálne rozhranie ťahajúce sa od Álp až k Čiernemu moru. Práve ono spôsobilo, že celé Slovensko zažívalo dážď deň za dňom. Teraz sa však rozpadáva a od severovýchodu sa dostáva k slovu tlaková výš, ktorá prinesie viac slnka a tiež mierne oteplenie.

Stále oblačno, ale aj prvé trhliny v oblakoch

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v predpovedi potvrdzuje, že piatok 26. septembra bude ešte prevažne oblačný až zamračený. Na severovýchode sa však popoludní konečne objavia trhliny v oblakoch a miestami sa ukáže aj obloha. Inde sa stále môžu vyskytnúť prehánky, mrholenie alebo dážď, no budú už len ojedinelé. Ráno treba rátať aj s hmlami.

Denné teploty sa vyšplhajú na 13 až 18 °C, v niektorých údoliach len na 11 až 13 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 9 °C. Vietor zostane väčšinou slabý, len na juhozápade a v Juhoslovenskej kotline môže dosiahnuť 10 až 30 km/h, popoludní sa však utíši.

Hmla potrápi najmä západné Slovensko

Ráno bude najnepríjemnejšie pre vodičov na západe krajiny. V Bratislave, Malackách, Pezinku, Trnave a Senici sa môže viditeľnosť znížiť len na 50 až 200 metrov. SHMÚ preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 10.00 hod. Meteorológovia upozorňujú, že takáto hustá hmla predstavuje riziko najmä pre dopravu.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Počasie nebude rovnaké všade. Bratislava a Trnava sa zobudia do oblačného dňa s teplotami okolo 16 °C, v Trnave sa môžu pridať aj prehánky. Severné mestá budú mať paradoxne o niečo teplejšie, Žilina, Trenčín a Martin dosiahnu až 18 °C. Na východe sa obloha nevyjasní, ale teploty budú celkom príjemné, v Košiciach okolo 17 °C a v Prešove 16 °C. Najchladnejšie bude v Poprade, len 14 °C, zatiaľ čo Banská Bystrica sa udrží na úrovni 16 °C.

Sobota prinesie viac svetla a mierne oteplenie

Sobota 27. septembra začne hmlisto a na niektorých miestach aj s krátkymi prehánkami, no počas dňa sa obloha začne vyjasňovať. Najmä na východe môžeme počítať s dlhšími obdobiami so slnkom. V noci teploty klesnú na 8 až 13 °C, na Orave, Liptove či Horehroní dokonca na 7 až 2 °C, pričom hrozí aj prízemný mráz. Deň však bude citeľne príjemnejší, s maximami od 15 do 20 °C.

Ilustračná foto: TASR – Daniel Stehlík

Nedeľa bude už pokojná, hoci pod oblakmi

Nedeľa 28. septembra sa ponesie v pokojnejšom duchu. Obloha zostane väčšinou oblačná až zamračená, ojedinele s krátkymi prehánkami. Ranné teploty klesnú na 5 až 10 °C, v údoliach miestami len na 3 °C. Popoludní sa vyšplhajú na 15 až 20 °C, sever Slovenska však zostane chladnejší, bude približne 13 °C. Vietor bude slabý alebo takmer bezvetrie.

Hoci piatok bude ešte sychravý a hmly na západe potrápia vodičov, víkend sa už ponesie v príjemnejšom duchu. Menej dažďa, viac slnka a teploty, ktoré konečne pozývajú vyraziť von. Na severe a východe si síce treba dávať pozor na hmly a chladné rána, no celkovo čaká Slovensko pokojnejší jesenný víkend.

