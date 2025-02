Dobré správy z Vatikánu: Pápež vstal z lôžka. Stále je však v kritickom stave, bojuje so zápalom pľúc

Vážne chorý pápež František, ktorý bojuje s obojstranným zápalom pľúc, v stredu po pokojnej noci vstal z lôžka, uviedol zdroj z Vatikánu. Pápež, ktorý je v nemocnici už 13. deň, „sedel v kresle a prijímal liečbu ako zvyčajne“, dodal zdroj.

Lekárska správa z utorkového večera konštatovala, že stav 88-ročnej hlavy katolíckej cirkvi „zostáva kritický, ale stabilný“. Prognóza je podľa správy „stále neistá“.Pápeža do rímskej nemocnice Gemelli 14. februára prijali so zápalom priedušiek, no vyvinul sa z neho obojstranný zápal pľúc. V sobotu mal astmatickú respiračnú krízu a potreboval kyslíkovú podporu.