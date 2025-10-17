Dobrá správa pre motoristov: Ceny benzínu a nafty na Slovensku opäť klesnú, ropa sa prepadla na polročné minimum

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
TASR
Ceny pohonných látok by mali na Slovensku aj budúci týždeň mierne klesnúť, dôvodom je lacnejšia ropa na svetových trhoch.

Ceny pohonných látok na čerpacích staniciach by budúci týždeň mali opäť klesať z dôvodu klesajúcej ceny ropy, a to v rozmedzí jedného až dvoch centov za liter benzínu či nafty. Uviedol to Matej Bajzík, analytik finančných trhov XTB.

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že India sľúbila zastaviť nákupy ruskej ropy. Trhy však zostávajú opatrné. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) vo svojej poslednej správe upozornila na rast produkcie a očakáva, že v roku 2026 môže vzniknúť prebytok ropy. Ten by mohol tlmiť ďalší rast cien, najmä ak dopyt po energiách zostane slabší, než sa čakalo,“ spresnil Bajzík.

Ilustračná foto: TASR/ Stefan Sauer/dpa

Priblížil, že kľúčové európske dodávky ropy narušili štrajky v belgickom prístave Antwerpy, ktoré spôsobili meškania tankerov a lokálne výpadky v dodávkach palív. Aj keď ide o krátkodobý faktor, opäť poukázal na zraniteľnosť európskej infraštruktúry.

V štatistikách chýbajú milióny barelov

Ďalšou zaujímavosťou podľa neho je, že IEA hlási „miznúce barely“.

V štatistikách chýba približne 1,47 milióna barelov denne, čo zvyšuje neistotu o skutočnom stave zásob na globálnom trhu. Napriek týmto udalostiam ropa uzatvára týždeň na polročných minimách. Pretrvávajúce obavy o slabý dopyt a vysoké zásoby tlačia ceny nadol a trh tak pokračuje v období zvýšenej volatility,“ dodal analytik finančných trhov XTB.

Na Slovensku ceny pohonných látok mierne klesli

Spotrebiteľské ceny najpoužívanejších pohonných látok počas 41. týždňa klesli. Zlacnenie klasického aj prémiových benzínov bolo veľmi mierne, iba na úrovni pár desatín centa, ceny dosiahli najnižšiu hodnotu za posledných sedem týždňov.

Všetky druhy motorovej nafty zaznamenali po prvýkrát od polovice augusta viditeľné zlacnenie, ceny prémiových benzínov medzitýždňovo klesli po siedmich týždňoch. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Klasický benzín 95 sa predával v priemere za 1,513 eura, prémiové benzíny za 1,722 eura, medzitýždňovo zlacneli o 0,3 centa za liter. Bežná motorová nafta stála 1,453 eura, prémiové druhy nafty 1,654 eura, oproti predchádzajúcemu týždňu boli ceny nižšie v priemere o 1,7 centa za liter.

Aktuálne ceny pohonných látok ostali nad úrovňou z minulého roka, v priemere boli vyššie o 2 %.

Ceny plynov sa oproti predchádzajúcemu týždňu upravovali iba nepatrne. Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) sa zvýšila o tri desatiny centa, liter stál 0,676 eura. Cena LNG (skvapalnený zemný plyn) klesla o dve desatiny centa na 1,596 eura za kilogram. CNG (stlačený zemný plyn) sa predával za rovnakú cenu ako počas 40. týždňa, kilogram za 1,699 eura.

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena CNG vyššia o 9,5 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 8,5 %, LNG o 3,8 %.

