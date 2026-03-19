Dobrá správa pre divákov: Známy operátor zadarmo ponúka až 11 nových TV staníc

TV operátori sa snažia pravidelne vylepšovať svoje služby, aby si udržali zákazníkov a zároveň prilákali nových. Jedným z najčastejších krokov je rozširovanie televíznej ponuky o nové kanály.
S výraznejším rozšírením teraz prichádza internetová televízia touchTV od spoločnosti Satro, ktorá už skôr naznačila, že plánuje posilniť svoju programovú ponuku. Informoval o tom portál Živé.
Až 11 nových staníc
Operátor pridáva hneď 11 nových televíznych staníc, ktoré sa objavili naprieč viacerými balíkmi. Zmeny pocítia aj zákazníci základnejších balíkov. Do programu Mini+ pribudli stanice TV Noe+, DVTV a Viasat True Crime, ktoré prinesú kombináciu spravodajstva a kriminálnych príbehov.
Rozšírenia sa dočkal aj balík Klasik, ktorý po novom obsahuje kanály Love Nature a Skvelé TV. Tie rozšíria ponuku najmä o prírodopisný a oddychový obsah.
Zmeny sa dotkli aj vyšších balíkov. Do balíka Komfort pribudla Park TV a zároveň došlo k presunu dokumentárnej stanice Viasat Nature, ktorá je po novom dostupná práve tu.
Operátor nezabudol ani na fanúšikov zahraničných televízií. Do ponuky zaradil známe kanály ORF1, ORF2, Pro7, Sat1 a ZDF, čím posilnil výber najmä v oblasti nemecky hovoriacich staníc.
