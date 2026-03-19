Dobrá správa pre divákov: Známy operátor zadarmo ponúka až 11 nových TV staníc

streamovacia služba

Ilustračná foto: Pexels

Martin Cucík
Operátor touchTV svojim predplatiteľom prináša rozšírenie ponuky TV programov.

TV operátori sa snažia pravidelne vylepšovať svoje služby, aby si udržali zákazníkov a zároveň prilákali nových. Jedným z najčastejších krokov je rozširovanie televíznej ponuky o nové kanály.

S výraznejším rozšírením teraz prichádza internetová televízia touchTV od spoločnosti Satro, ktorá už skôr naznačila, že plánuje posilniť svoju programovú ponuku. Informoval o tom portál Živé.

Až 11 nových staníc

Operátor pridáva hneď 11 nových televíznych staníc, ktoré sa objavili naprieč viacerými balíkmi. Zmeny pocítia aj zákazníci základnejších balíkov. Do programu Mini+ pribudli stanice TV Noe+, DVTV a Viasat True Crime, ktoré prinesú kombináciu spravodajstva a kriminálnych príbehov.

Rozšírenia sa dočkal aj balík Klasik, ktorý po novom obsahuje kanály Love Nature a Skvelé TV. Tie rozšíria ponuku najmä o prírodopisný a oddychový obsah.

Zmeny sa dotkli aj vyšších balíkov. Do balíka Komfort pribudla Park TV a zároveň došlo k presunu dokumentárnej stanice Viasat Nature, ktorá je po novom dostupná práve tu.

Operátor nezabudol ani na fanúšikov zahraničných televízií. Do ponuky zaradil známe kanály ORF1, ORF2, Pro7, Sat1 a ZDF, čím posilnil výber najmä v oblasti nemecky hovoriacich staníc.

Historický deň na burze: Akcie padli, energie rástli. Európske ceny plynu vyskočili až o 35…

Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
