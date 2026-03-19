Historický deň na burze: Akcie padli, energie rástli. Európske ceny plynu vyskočili až o 35 percent

Ceny energií vo štvrtok prudko vzrástli a akciové trhy sa prepadli po tom, ako Irán vystupňoval útoky na energetickú infraštruktúru v Perzskom zálive. Obnovili sa tak obavy z narušenia globálnych dodávok a z návratu inflácie.
Cena ropy Brent sa dostala nad 115 dolárov za barel, keď Teherán pohrozil útokmi na regionálne zariadenia v odvete za izraelský zásah na objekt obsluhujúci obrovské plynové pole South Pars, o ktoré sa Irán delí s Katarom. Európske ceny plynu vyskočili až o 35 percent.
Ropa Brent si pripísala takmer 7 percent, pričom v priebehu dňa stúpla aj o viac než 10 percent. Severoamerická WTI bola vyššie o 0,3 percenta.
Burzy reagovali poklesom
„Vyhliadky na dlhší a intenzívnejší konflikt sú v centre pozornosti, keď obe strany zvyšujú útoky na energetickú infraštruktúru,“ uviedla Susannah Streeterová z Wealth Club. Podľa nej sa „negatívna nálada rýchlo šíri“, keď investori hodnotia dosahy na svetovú ekonomiku.
Európske burzy reagovali prudkým poklesom: Frankfurt nad Mohanom a Londýn stratili okolo 2 percent, Paríž 1,7 percenta. V Ázii sa prepadla najmä burza v Tokiu, ktorá klesla o viac než 3 percentá, nižšie boli aj Hongkong a Šanghaj.
Rast cien energií opäť vyvolal obavy z inflácie a možného sprísňovania menovej politiky. Centrálne banky podľa analytikov vyčkávajú, či kríza na Blízkom východe nespustí nový inflačný šok.
Bank of England a Európska centrálna banka mali vo štvrtok ponechať sadzby bez zmeny, podobne ako americký Federálny rezervný systém (Fed). Japonská centrálna banka varovala, že rast cien ropy môže zvýšiť infláciu v Japonsku.
Cena referenčnej severomorskej ropy Brent vyskočila o 6,8 percenta na 114,72 USD za barel.
Nahlásiť chybu v článku