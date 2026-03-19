Historický deň na burze: Akcie padli, energie rástli. Európske ceny plynu vyskočili až o 35 percent

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
SITA
Európske burzy reagovali prudkým poklesom.

Ceny energií vo štvrtok prudko vzrástli a akciové trhy sa prepadli po tom, ako Irán vystupňoval útoky na energetickú infraštruktúru v Perzskom zálive. Obnovili sa tak obavy z narušenia globálnych dodávok a z návratu inflácie.

Cena ropy Brent sa dostala nad 115 dolárov za barel, keď Teherán pohrozil útokmi na regionálne zariadenia v odvete za izraelský zásah na objekt obsluhujúci obrovské plynové pole South Pars, o ktoré sa Irán delí s Katarom. Európske ceny plynu vyskočili až o 35 percent.

Ropa Brent si pripísala takmer 7 percent, pričom v priebehu dňa stúpla aj o viac než 10 percent. Severoamerická WTI bola vyššie o 0,3 percenta.

Burzy reagovali poklesom

„Vyhliadky na dlhší a intenzívnejší konflikt sú v centre pozornosti, keď obe strany zvyšujú útoky na energetickú infraštruktúru,“ uviedla Susannah Streeterová z Wealth Club. Podľa nej sa „negatívna nálada rýchlo šíri“, keď investori hodnotia dosahy na svetovú ekonomiku.

Európske burzy reagovali prudkým poklesom: Frankfurt nad Mohanom a Londýn stratili okolo 2 percent, Paríž 1,7 percenta. V Ázii sa prepadla najmä burza v Tokiu, ktorá klesla o viac než 3 percentá, nižšie boli aj Hongkong a Šanghaj.

Rast cien energií opäť vyvolal obavy z inflácie a možného sprísňovania menovej politiky. Centrálne banky podľa analytikov vyčkávajú, či kríza na Blízkom východe nespustí nový inflačný šok.

Bank of England a Európska centrálna banka mali vo štvrtok ponechať sadzby bez zmeny, podobne ako americký Federálny rezervný systém (Fed). Japonská centrálna banka varovala, že rast cien ropy môže zvýšiť infláciu v Japonsku.

Cena referenčnej severomorskej ropy Brent vyskočila o 6,8 percenta na 114,72 USD za barel.

Pozri aj tento článok
Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív…

Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
Na nože
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac