Do potravín v európskych obchodoch sa môžu pridávať červy: Nemusíte sa však báť, má to jasné pravidlá

Prášok z lariev múčiara obyčajného ošetrený UV žiarením sa môže pridávať do konkrétnych kategórií potravín. Je to napríklad chlieb, rožky, výrobky na báze cestovín, spracované zemiakové výrobky, syry a syrové výrobky, ovocné a zeleninové kompóty. Uviedol to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) na svojom webe.

Použitie hmyzu na ľudskú spotrebu je na trhu Európskej únie prísne regulované a považuje sa za tzv. novú potravinu. Ako dodáva STVR, prášok z lariev múčiara obyčajného je na európskom trhu povolený od 10. februára 2025.

Na výrobku to bude uvedené

Pre každú kategóriu potravín je podľa ÚVZ stanovené najvyššie prípustné množstvo tohto prášku. „Napríklad v prípade chleba a rožkov sú to najviac štyri gramy prášku z celých lariev múčiara obyčajného ošetreného UV žiarením na 100 gramov potraviny. Použitie prášku z lariev múčiara obyčajného ošetreného UV žiarením musí okrem toho zároveň spĺňať aj ostatné požiadavky na použitie, napríklad najvyššie prípustné množstvo vitamínu D3 na 100 gramov potraviny a iné,“ priblížil ÚVZ.

Tak ako pri doteraz povolených druhoch nových potravín, aj v prípade prášku z celých lariev múčiara obyčajného platí pre výrobcov povinnosť uviesť túto prísadu na obale. Stanovený je aj presný názov, ktorý musia použiť, a to „prášok z celých lariev Tenebrio molitor (Múčiara obyčajného) ošetrený UV žiarením“, priblížili hygienici. „Rovnaké pravidlá platia aj pre ostatné druhy hmyzu povolené na použitie ako nové potraviny,“ podotkli.

ÚVZ poukázal na to, že povoleniu všetkých druhov hmyzu predchádzalo vedecké posúdenie Európskym úradom pre bezpečnosť potravín a prijatie vedeckých stanovísk týkajúcich sa bezpečnosti hmyzu. „Hmyz v potravinách však môže vyvolať alergické reakcie u ľudí s alergiami na kôrovce a výrobky z nich (napríklad krevety, raky, kraby, homáre, langusty) a na roztoče,“ uviedol úrad. Doplnil, že táto informácia sa musí povinne uviesť na výrobku, a to v tesnej blízkosti zoznamu zložiek alebo názvu potraviny.