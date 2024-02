Do centra sa autom nemusíte dostať. Obľúbená metropola Slovákov chce presadiť novinku, šoférov budú kontrolovať kamery

Dostať sa autom do centra Viedne už zrejme nebude také jednoduché. Hlavné mesto Rakúska chce presadiť novinku, ktorou plánujú obmedziť pohyb áut v centre. Nové zákazy vjazdu by regulovali monitorované kamery, informuje Topspeed.

Zámerom pripravovaného opatrenia v rakúskej metropole je zveľadenie zelených plôch v centre, či vybudovanie nových cyklotrás. Platiť by však mali aj výnimky zo zákazu vjazdu do centra Viedne. Týkali by sa obyvateľov či krátkodobých návštevníkov, ktorí by napríklad parkovali vo verejných garážach, navštevovali miestne podniky, alebo vozidiel verejných služieb a taxíkov.

Na dodržiavanie by dohliadali kamery

Pomocníkom pri dohliadaní na zákaz vstupu by boli monitorované automatické kamery. Za prípadné porušenie opatrenia budú hroziť pokuty. Realizácia však závisí od zmien v legislatíve, tie musia najprv schváliť rakúske orgány. Proces sa však zastavil, federálna vláda čelí kritike. Podporu však vyjadrili viaceré rakúske mestá vrátane Viedne, Linzu, St. Pöltenu a Leobenu.

Združenie miest Rakúska dlhodobo presadzuje kontrolovaný a regulovaný prístup áut do miest, inšpiráciu si vzali z Talianska, kde už podobný systém funguje, uvádza rakúsky portál Heute.at. Predpokladá sa, že denný príliv áut do centra Viedne by sa zredukoval o 15 700 vozidiel. Obsadenosť parkovacích miest v regulovanej zóne by sa mala znížiť približne o štvrtinu.