Na jednej z najvyťaženejších ciest v Bratislave dôjde k dopravným zmenám: Stane sa tak čoskoro, na toto sa pripravte

Jednu z najvyťaženejších bratislavských ciest čakajú rozsiahle zmeny. Na Staromestskej ulici má dôjsť k zúženiu jazdných pruhov, čo vodičov prinúti k spomaleniu a dodržiavaniu maximálnej povolenej rýchlosti. Informáciu priniesla RTVS.

Staromestská ulica v hlavnom meste spája križovatku na Hodžovom námestí s Mostom Slovenského národného povstania. Bratislavský magistrát sa napriek tomu, že ide o súčasť mestského okruhu a teda ide o výrazne vyťaženú ulicu, rozhodol zmeniť dopravné značenie. To, kedy sa zmeny začnú, ovplyvní počasie.

Magistrát rozhodol

„Na Staromestskej plánujeme úpravu vodorovného dopravného značenia s cieľom aspoň čiastočne riešiť alebo zlepšiť dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti v tomto úseku,“ ozrejmil pre RTVS Peter Bubla, hovorca Magistrátu hlavného mesta Bratislavy.

Podľa magistrátu sa zúžením jazdných pruhov podarí docieliť dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti, čo je 50 kilometrov za hodinu. „Bez toho, aby sme nejakým spôsobom zasiahli do dopravy v tomto úseku, zachováme kapacitu aj priestupnosť tejto komunikácie,“ doplnil Bubla.

Inštitúcia sa odvoláva na príklady zo zahraničia, kde takéto zúženie jazdných pruhov dokázalo efektívne a účinne prinútiť vodičov k tomu, aby spomalili.

Zmena prinesie spomalenie dopravy

Podľa manažéra Zelenej vlny RTVS Ľuboša Kasalu je pravda, že sa na Staromestskej ulici jazdí rýchlejšie, pretože je dostatočne široká. Zužovanie pruhov však podľa neho nie je jediným riešením, ktoré pripadá do úvahy.

„Okrem zúženia jazdných pruhov je to možné urobiť aj iným spôsobom, máme predsa v zákone o cestnej premávke ustanovenú aj tzv. objektívnu zodpovednosť, čiže možno by stačilo aj to, že namontovať v jednom aj v druhom smere certifikovaný radar,“ uviedol.

Ako vysvetlil Bubla, takáto možnosť aktuálne neprichádza do úvahy. „Žiaľ, túto kompetenciu momentálne nemáme, dlhodobo apelujeme na vládu, aby takáto zmena bola. Zatiaľ sme sa jej nedočkali.“

Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského sa na ceste tvoria kolóny zväčša ráno, alebo ak dôjde k nejakej nehode. Zúženie pruhov spôsobí, že vozidlá pôjdu pomalšie a tým sa aj predĺžia kolóny.