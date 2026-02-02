Dnes máte poslednú šancu na splnenie dôležitej povinnosti: Ak ste na zabudli, máte čas do polnoci

Ilustračná foto: Unsplash/TASR - Dano Veselský

Roland Brožkovič
TASR
Daňovníci musia počas dňa priznanie nielen podať, ale daň aj zaplatiť.

V pondelok uplynie lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2025. Daňovníci musia počas dňa priznanie nielen podať, ale daň aj zaplatiť, upozornil hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.

„Daňovníci podávajú daňové priznanie z motorových vozidiel na novom vzore tlačiva. Daň je možné uhradiť bezhotovostne alebo poštovou poukážkou. Pri prevode je potrebné použiť IBAN účtu Finančného riaditeľstva SR a správny variabilný symbol. Názov majiteľa účtu je: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,“ priblížil Kováč.

206 000 predvyplnených daňových priznaní

Call centrum finančnej správy bude podľa neho v pondelok dostupné až do polnoci, aby daňovníkom poskytlo informačnú či technickú podporu pri podaní daňového priznania.

Hovorca pripomenul, že FS tento rok rozposlala viac ako 206 000 predvyplnených daňových priznaní k dani z motorových vozidiel, aby daňovníkom uľahčila splnenie povinností. Predvyplnené priznania obsahujú vypočítanú sadzbu dane, daňovníci však musia doplniť nové údaje. Konkrétne ide o kód druhu karosérie (riadok 04, kategória N3) a typ pruženia hnacej nápravy (riadok 05, kategórie M3 a N3).

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Štát sľubuje väčšie úspory pri nákupoch: Rezort financií chystá úpravy porovnávača cien, reaguje na tlak…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac