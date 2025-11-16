Dnes ešte hmla a dážď, no prichádza arktický vzduch: Sneh aj poľadovicu čakajte v tento deň

Ilustračná foto: TASR - Roman Hanc

SITA
Tomáš Čapák
Dnes čaká Slovensko hmla a dážď, už o pár hodín dorazí sneh aj poľadovica.

Dnes bude oblačno až zamračené a hmlisto. Ojedinele mrholenie alebo slabý dážď. Popoludní lokálne aj zmenšená oblačnosť. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota dosiahne 7 až 12 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 5 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý, na západe a východe prechodne mierny južný vietor. Meteorológovia predpokladajú do dvoch milimetrov zrážok.

Prichádza zima

Na Slovensko dorazí prvý výraznejší závan zimy. Od pondelka popoludnia začne prúdiť arktický vzduch, ktorý spôsobí ochladenie aj sneženie. Po dňoch bez mrazov príde zmena už v noci na utorok, informuje i Meteo.

V nižších polohách skôr prekvapenie

Snežiť by malo najmä na severe, kde hranica sneženia klesne až k 400-metrovej nadmorskej výške. Sneh v nižších polohách však zatiaľ spôsobí skôr prekvapenie, než kalamitu.

Väčší problém prinesie prudký pokles teplôt. Na severe sa očakáva 0 až -4 °C, a keďže v pondelok bude pršať, mokré cesty môžu namŕzať. Výstrahy pred poľadovicou platia aj pre časti stredného, východného a čiastočne aj západného Slovenska.

