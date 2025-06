Dlhé roky riešila svoju postavu a chudnutie. Komička Evelyn priznala veľký zlom, kedy si uvedomila jednu vec

Aj keď komička nikdy nepatrila medzi ženy typu kosť a koža, v poslednej dobe sa objavuje so štíhlejšou postavou. Na druhej strane sympatická ryšavka má iné prednosti, ktoré dáva najavo. Jej humor a vtipné slová dokážu pobaviť nejedného fanúšika. Často zvykne svojich priaznivcov zásobovať novinkami zo svojho pracovného i súkromného života, okorenenými žartovnými hláškami. Ako napríklad nedávno, keď sprevádzala ostatných na svojej dobrodružnej ceste po Peru.

Úsmev na tvári nechýbal Eve „Evelyn“ Kramerovej ani vtedy, keď išlo o citlivú tému, ktorá by sa mohla iných žien výrazne dotknúť. Hmotnosť a priberanie je niečo, o čom mnohé nechcú hovoriť nahlas, to sa však netýka herečky a moderátorky, ktorá si vie vystreliť aj sama zo seba. Zároveň stojí nohami pevne na zemi, je realistka a vie, s čím má problém. Minulý rok zverejnila na sociálnej sieti zábery z posilňovne, a tak ukázala svojim fanúšikom svoj boj s nadbytočnými kilami. Aj keď médiá ju často prepierali pre jej bucľatejšie telo, podľa Evelyn si tlak vytvára hlavne ona sama, ako uviedol Nový Čas.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jauuu PS: To Bolelo (@jauuu_ps_tobolelo)

Čo vyskúšala v chudnutí?

Samozrejme, že tak ako mnohé iné ženy, aj ona vyskúšala množstvo rôznych diét. V podcaste jauuu, PS:, v ktorom sa rozprávala s herečkou Petrou Polnišovou o chudnutí do plaviek, spomenula, že vyskúšala jednu vec. „Bola som u jedného čínskeho doktora a ten mi povedal, že jedzte raz denne, tak som tak jedla 2 týždne,“ priznala Evelyn, ktorá nepočúvala svoje telo a mala hrozný vzťah k jedlu. Ako doplnila, vďaka tomu sa viac očistila.

Herečka vyradila zo svojho jedálnička zložku, ktorá sa považuje za zabijaka 21. storočia. Avšak zistila, že to nebol dobrý nápad. „Tým, že som obmedzila cukor, tak som tento mesiac napríklad vôbec nemala migrénu. Čiže mi to mega pomohlo, ale povedala som si, že nie, to nie je systém pre mňa,“ vyšla s pravdou von.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Eva Evelyn Kramerová (@evelynjefresh)

Problém teda nebol len v samotnom jedle, ktoré mávala na tanieri, ale aj v tom, ako k nemu pristupuje. Oči jej otvorila odborníčka, ktorá jej poradila jednu vec. Ak chce výrazne zasiahnuť do toho, ako sa chce stravovať a túži po väčšej zmene, nestačí spraviť len to. „Aj moja terapeutka mi povedala, že keď chcem toto hrotiť, tak potom si musím dať voľno a nemôžem mať 6-tisíc aktivít a prác,“ povedala v podcaste Evelyn. Inak povedané, zmena by mala nastať aj inde. „Keď chceš tento hrot, tak si tomu prispôsob život a ja som si povedala, že má pravdu,“ pokračovala.

Koniec emočnému stravovaniu