Diváci Sľubu sa zhodli: Toto bol podľa nich najlepší moment z celého seriálu, neskrývajú nadšenie

Rodinný seriál Sľub udržiava fanúšikov v napätí vďaka viacerým zápletkám. Tou hlavnou však ostáva vzťah Zuzany a Michala, respektíve ich milostný trojuholník s Igorom, keďže sú to práve oni dvaja, ktorí dali sľub svojim priateľom, čím sa odštartovali udalosti celého seriálu.

Milostný trojuholník v seriáli Sľub sa neustále viac zamotáva a vždy, keď to vyzerá, že si Zuzana medzi dvomi mužmi konečne definitívne vybrala, stane sa niečo, čo divákov presvedčí o opaku. Inak tomu nebolo ani tento týždeň, keď sa Zuzana uchýlila k skutku, ktorý zlomil Igorove srdce, no potešil divákov.

Jej riešeniu všetci tlieskali

Igor rodičom sľúbil, že sa so Zuzanou rozíde, keď jej pomôžu vybaviť na úrade veci so sociálkou. Samozrejme, len naoko. Keď však dával dokopy tento tajný plán, ešte netušil, že ho jeho mama prekvapí nečakanou návštevou. Igor sa síce rýchlo snažil tváriť, že nie je so Zuzanou, no jeho mama potrebovala uveriteľný dôkaz. Keď Igor očami naznačil Zuzane, nech koná, vyriešila to po svojom.

Zatiaľ čo Michal sa vášnivému bozku nebránil, Igor ho sledoval so zlomeným srdcom. Kto však s jeho smútkom rozhodne nesúcitil, sú diváci. Z ich reakcií v komentároch totiž vyplýva, že na tento moment čakali skutočne dlho a patrične si ho aj užili.

„Najlepší moment celého seriálu, doteraz,“ znel najpopulárnejší komentár k príspevku, ktorý svojim lajkom podporilo viac než sto ľudí. „To bolo bombové. Doma pri „telke“ som až kvičala,“ priznala ďalšia diváčka. „No konečne, to trvalo!“ píše tretia.

„Tak a teraz som zvedavá, ako to vysvetlí Igorovi. Inak Zuzana patrí k Michalovi,“ skonštatovala zas iná verná fanúšička seriálu. „Super, úplne som mala zimomriavky. Snáď už pochopia city jeden k druhému,“ dúfa ďalšia. Mnohí pritom vo veľkom písali, ako Igor žiarli a aké bude mať Zuzana náročné vysvetliť mu, že nešlo o skutočný bozk.