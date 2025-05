Diskusia o vystúpení z Únie je červenou čiarou: V Hlase ju neprekročia a sú vraj garantom, že sa to nestane

Žiadny z argumentov nemôže slúžiť na to, aby sa hazardovalo s budúcnosťou SR a diskutovalo sa o vystúpení z Európskej únie (EÚ). Vyhlásil to predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) pri príležitosti 21. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Súčasne si pripomenul aj 1. máj ako Sviatok práce.

Rovnako sa vyjadril aj minister Šútaj Eštok. V Hlase je podľa neho diskusia o vystúpení z Únie červenou čiarou, ktorú neprekročia. „Hlas je garantom tejto vlády, že vystúpenie z EÚ alebo NATO nebude na stole,“ povedal. „Netreba viesť polemiky o vystúpení z EÚ,“ dodal. Diskusie o scenároch vystúpenia z EÚ odmieta.

Sme v silnom spoločenstve štátov

Posolstvá oboch týchto významných dní sa podľa neho vzájomne prelínajú a dotvárajú hodnoty, na ktorých stoju moderná spoločnosť.„Posolstvo Sviatku práce je jasné. Stredobodom politiky akejkoľvek vlády na Slovensku musí byť človek. Jeho kvalita života, dôstojné postavenie a jasná sociálna perspektíva. Vstupom do EÚ sme sa zase ocitli v ekonomicky silnom spoločenstve štátov, ktoré spoluprácou bez hraníc, voľným pohybom osôb a kapitálu vytvárajú možnosti pre budovanie prosperujúceho štátu, a tým aj pre zvyšovanie kvality života ľudí na Slovensku,” uviedol Raši s tým, že je to fakt, ktorý je aj napriek politikárčeniu potrebné rešpektovať.

Ako podotkol, v poslednom čase zaznievajú vyjadrenia o potrebe vystúpenia z EÚ, že je nemoderná, príliš byrokratická, alebo že zaostáva za globálnymi veľmocami. „Môžeme o týchto argumentoch viesť dialóg, napokon otvorene sa o tom hovorí na všetkých medzinárodných fórach EÚ, ale chcem zdôrazniť jedno. Ani jeden z týchto argumentov nemôže slúžiť na to, aby sme hazardovali s budúcnosťou SR a diskutovali o vystúpení z EÚ. Takéto vyjadrenia zbytočne komplikujú naše postavenie v rámci EÚ a naštrbujú obraz Slovenska, ako dôveryhodného partnera v EÚ,” upozornil predseda Národnej rady SR.

Podľa Rašiho je potrebné si uvedomiť, že SR ako malý štát má otvorenú ekonomiku. „Dominujú u nás západné investície a využívame fondy na zvýšenie kvality života v regiónoch. Štatistiky ukazujú, že práve európske peniaze menia kvalitu života v našich mestách a obciach k lepšiemu, pretože len štátny rozpočet na to nestačí,” zdôraznil predseda parlamentu.

EÚ a Slovensko podľa jeho slov čakajú výzvy, ako napríklad naštartovanie ekonomiky, neexperimentovanie so zelenou politikou, podpora vedy a výskumu, vysporiadanie sa s migráciou či zabezpečenie energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti. „Svet sa totiž radikálne mení. Ničenie globálneho trhu, obchodné vojny a zavádzanie ciel nikomu nepomáhajú a robia svet nepredvídateľným,” dodal Raši. Slovensko podľa jeho slov musí spolupracovať s tými, ktorí sú jeho ekonomickými a bezpečnostnými partnermi.