Deti nútia sledovať rodičov pri sexe: Jeden z najextrémnejších náboženských kultov má na konte milióny dolárov

Pred niekoľkými rokmi ľudí zaujal, pobúril a šokoval seriál Príbeh služobníčky. Kresťanský kult Gloriavale má s ním viacero spoločných čŕt, aj keď mnohí by si možno radi mysleli, že niečo také sa predsa v realite diať nemôže. Svojich členov odrezáva od sveta a ich myslenie mení tými najbizarnejšími spôsobmi.

Ako sa dozvedáme z webu Gloriavale Leavers, kresťanský kult s názvom Gloriavale založil v roku 1969 samozvaný kazateľ a evanjelista Neville Cooper (neskôr svoje meno zmenil na Hopeful Christian, čo v preklade znamená kresťan plný nádeje) pôvodom z Austrálie. Ľudia, ktorí boli členmi kultu, no neskôr z neho odišli, ho popisujú ako spoločnosť založenú na komunistickom diktátorstve, ktoré sa celé takpovediac točí len okolo osoby jedného človeka.

O Cooperovi sa hovorí, že nemal ľahký život. Jeho brat zomrel, keď bol ešte mladý a ťažko ho to poznačilo. Práve v tomto období sa ocitol uprostred duševnej krízy, počas ktorej ho údajne Boh poveril, aby sa stal jeho služobníkom. Mal približne 21 rokov, keď sa začal veľmi intenzívne zaujímať o kresťanský život. Zdalo sa mu však, že ostatní, ktorí o sebe tvrdia, že sú kresťania, nie sú vo svojom presvedčení dostatočne zanietení.

Set up 50 years ago by Australian preacher & cult leader Neville Cooper encouraged parents to allow their children to watch them have sex https://t.co/fFE03GK85l

