Detail, ktorý si takmer nikto nevšimol: Táto vec z prvej epizódy Rodu Draka môže byť začiatkom niečoho veľkého

Prvá epizóda dlho očakávanej druhej série fantasy seriálu Rod Draka (House of the Dragon) divákov nadchla natoľko, že si niektoré detaily možno ani len neuvedomili. Tento jeden pritom mali priamo pred očami a hneď v úvodných minútach, píše web Screenrant.

Ako je všetkým fanúšikom sveta Game of Thrones známe, Rod Draka je spin-offom, ktorý sa odohráva 170 rokov pred udalosťami Hry o tróny. Príbeh seriálu je založený na knižke Oheň a krv autora toho celého, spisovateľa Georga R. R. Martina, v ktorej vysvetľuje pôvod rodu Targaryenovcov.

Ďalší spin-off?

Okrem tejto ale Martin napísal aj množstvo ďalších knižiek, ktoré rozširujú celý svet Západozemia. A mnohé z nich stanica HBO dokonca aj adaptuje. Už budúci rok by sme sa mali dočkať ďalšieho spin-offu s názvom A Knight of the Seven Kingdoms, ktorého nakrúcanie už začalo, no a v hre sú aj ďalšie, pričom jeden z nich nám naznačili tvorcovia už v prvých minútach prvej epizódy Rodu Draka.

Divákom bola totiž predstavená postava Cregana Starka, teda pra-pra-pra-pradeda Lorda Neda Starka z prvej série Game of Thrones. On a Jacaerys Velaryon debatovali o potenciálnom spojenectve, pričom došlo aj na načrtnutie minulosti ich rodov.

Jacaerys spomenul meno Torrhen Stark, čo odkazuje na jednu z kľúčových postáv z príbehu o Aegonovi Dobyvateľovi, ktorý zjednotil Sever a Západ. Aegon si podmanil viacero území, ktoré krvou bránili ich vládcovi, až na Torrhena, ktorý bol navždy známy ako kráľ, ktorý pokľakol. A práve toto sa fanúšikovia nazdávajú, že bude dejovou zápletkou ďalšieho spin-offu z dielne HBO.

Zatiaľ ale nie je známe, či to tak aj môže byť a ide len o špekulácie divákov. Vo februári tohto roku totiž dostal zelenú ďalší, zatiaľ neznámy projekt zo sveta GoT, ktorý má mať na starosti scenárista Mattson Tomlin. Podľa dohadov by malo ísť práve o projekt s pracovným názvom Aegon´s Conquest.

