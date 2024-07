Rod Draka totálne šokoval nechutnou a veľmi divnou sexuálnou scénou: Diváci sú poriadne rozhorčení, toto vidieť nechceli

Fanúšikovia seriálu Rod Draka (Houseof the Dragon) si už mohli vychutnať piatu časť druhej série s názvom Vladár, čo znamená, že sú už za polovicou. Posledné dve epizódy pritvrdili aj čo sa týka zobrazenia nahoty či sexuálnych scén. A nie všetci sú z toho, čo sa im objavilo pred očami, nadšení. Práve naopak.

Vo štvrtej časti tejto série ste mohli vidieť vztýčený penis Aemonda Targaryena, ktorého stvárňuje herec Ewan Mitchell. Okamžite bolo zrejmé, že táto téma obletí internet, a tak sa aj stalo.

No najnovšia epizóda ešte pritvrdila a zobrazila incest, ktorý je už podľa niektorých za hranicou.

V tejto časti sa nachádzajú spoilery.

Týka sa konkrétne postavy Daemona Targaryena, ktorého roly sa zhostil Matt Smith. Ak ste sledovali aj Game of Thrones, tak si možno myslíte, že nejaký ten incest na obrazovke vás už nedokáže prekvapiť. No tu sa to stalo.

Užíva si sex, potom zisťujeme, že s vlastnou mamou

Hovoríme o zvláštnej snovej scéne, v ktorej sa Daemonovi prihovára žena a hovorí mu, že on bol vždy ten silný. V tom sa rozbehne kolotoč intímnych momentov, počas ktorých ho porovnáva s jeho zosnulým bratom Viserysom, zosnulým kráľom. To by bolo v poriadku, no svoj monológ končí slovami, že by sa mu hodila koruna viac, preto je škoda, že sa ako jej obľúbený syn nenarodil prvý.

Diváci po dopozeraní tejto časti zaplavili sociálnu sieť X (bývalý Twitter) svojimi prekvapenými a vôbec nie pozitívnymi reakciami.

me after seeing daemon having sex dreams with his mother

Nazývajú ju nechutnou a zbytočnou

„Práve som dopozeral piatu epizódu Rodu Draka a scéna, v ktorej má Daemon sex so svojou mamou, je taká divná, nechutná a absolútne zbytočná,“ rozhorčil sa jeden z divákov.

Niekto ďalší zostal pohoršený z toho, ako bola táto scéna vystavaná a že to, že ide o jeho mamu, sme sa dozvedeli až potom, ako dvojica na obrazovkách vystriedala niekoľko sexuálnych polôh.

„Akože prečo má Daemon sex so svojou mamou… Dostaňte toho šialenca z mojej obrazovky,“ zdvihol sa tlak niekomu ďalšiemu.

My dodáme len toľko, že Daemon sa už predtým oženil s Rhaenyrou, ktorá je vlastne jeho neterou, no to nevyvolalo toľko pobúrenia, ako predstava sexu s jeho vlastnou mamou.

Piatej časti svieti na ČSFD hodnotenie 76 % a aj keď je to dosť, patrí medzi najslabšie tejto série. Sme zvedaví, ako bude pokračovať ďalej a či si svoju vysokú latku udrží až do konca.