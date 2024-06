V prvej časti nového Rodu Draka vám ušiel podstatný detail, ktorý sa vám nemusí páčiť: Už ho z hlavy nedostanete

Prvá časť druhej série očakávaného Rodu Draka (House of the Dragon) je už niekoľko dní vonku a fanúšikovia nešetria nadšením. Mnohí konečne našli uspokojenie v podobe brutality, ktorú sme poznali z Game of Thrones a vyzerá to tak, že má našliapnuté na to, zožať úspech. No objavila sa tu aj jedna nezrovnalosť, ktorá vám možno pri sledovaní ušla.

Jednu z ústredných postáv v seriáli stvárňuje herečka Olivia Cooke, vidieť ju môžete v úlohe milovanej aj nenávidenej Alicent Hightower. Cooke sa v rozhovore pre The Times rozrozprávala o detaile, ktorý príde problematický aj pre ňu samu, spomína portál LADbible.

Ona a jej deti sú rovesníci

Ak si zaspomínate na prvú sériu, pravdepodobne si pamätáte, že v určitom bode prešlo herecké obsadenie obmenou. Dôvodom bol posun času a pôvodných hercov nahradili v ich úlohách o niečo starší kolegovia. No teraz, na prelome jednej a druhej série, sa tak nestalo, čo keď sa lepšie zamyslíte, môže pôsobiť zvláštne.

Nie je s tým úplne vyrovnaná ani samotná Olivia Cooke, ktorá si uvedomuje, že je zvláštne, že ako 30-ročná je vlastne mamou troch detí, ktoré sú v realite vlastne jej rovesníci.

Hovorí mu synak, no v realite je len o rok mladší

Alicent Hightower v Rode Draka vychováva tri deti — Aegona, Aemonda a Helaenu, ktorých počala s kráľom Viserysom Targaryenom. Na tom by nebolo nič zvláštne, ibaže herečka má v realite 30 rokov, zatiaľ čo predstavitelia jej detí — Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell a Phia Saban 29, 27 a 25 rokov.

Olivia Cooke sa zdôverila, že má z toho rozpačité pocity, pretože úplne nerozumie, ako je možné, že do seriálu vedia vytvoriť drakov, no ju neurobia staršou, prípadne neobsadia do postavy Alicent staršiu herečku. Cooke však jedným dychom dodala, že je za túto úlohu vďačná, len jej príde zvláštne hovoriť 29-ročnému Tomovi Glynn-Carneymu „synku“.

Prvá časť zaujala divákov natoľko, že si od nich vyslúžila vysoké hodnotenia. Na ČSFD jej svieti 88 % a mnohí sa neostýchajú a udeľujú jej plných 5 hviezdičiek. Celkovo má mať druhá séria osem epizód a na streamovacej platforme Max si môžete vychutnať jednu novú každý týždeň.

