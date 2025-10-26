Desivý nález v rodinnom dome: Telo muža objavili vo vani plnej pijavíc, okolnosti jeho smrti sú nejasné

Pokoj v malej poľskej obci Józefów narušil hrozivý nález, ktorý zaskočil aj skúsených vyšetrovateľov. V dome miestneho muža našli jeho mŕtve telo vo vani, v ktorej sa nachádzali tisíce pijavíc. Na mieste neboli zistené žiadne známky cudzieho zavinenia, no okolnosti prípadu sú zatiaľ nejasné.
O tragédii informoval poľský portál Dziennik Wschodni s odvolaním sa na vyjadrenia šéfa Okresnej prokuratúry v Biłgoraji Ireneusza Gmyza.
Keď sa prestal ozývať, rodičia zalarmovali políciu
Muž žil sám a niekoľko dní sa neozýval rodine. Rodičia sa preto obrátili na políciu. Keď hliadka dorazila na miesto, v kúpeľni objavila telo muža vo vani plnej pijavíc, ktoré sa ešte hýbali. Podľa všetkého tam bol už niekoľko hodín.
Vyšetrovanie ukázalo, že muž sa venoval chovu pijavíc, ktoré pestoval v neďalekom rybníku. Malo ísť o liečivé pijavice, ktoré sa v Poľsku používajú aj na terapeutické účely. „Z našich zistení vyplýva, že muž ich priniesol domov na zimu, aby ich ochránil pred zamrznutím,“ vysvetlil prokurátor Ireneusz Gmyz.
Na tele mal množstvo drobných rán
Telo muža bolo pokryté stovkami malých rán, ktoré podľa prokuratúry spôsobili pijavice. „Aby sme mohli hovoriť o príčine smrti, potrebujeme stanovisko odborníkov, ktorí posúdia, či muž mohol zomrieť v dôsledku straty krvi,“ dodal Gmyz.
Vyšetrovatelia nenašli žiadne dôkazy o zásahu inej osoby, preto pracujú s verziou, že si na život siahol sám. Presnú príčinu smrti však určí až pitva. Ak sa potvrdí, že pijavice zohrali úlohu pri úmrtí, pôjde o jeden z najneobvyklejších a najzáhadnejších prípadov, aké poľská polícia v posledných rokoch riešila.
