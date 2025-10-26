Desivý nález v rodinnom dome: Telo muža objavili vo vani plnej pijavíc, okolnosti jeho smrti sú nejasné

Ilustračná foto: MichalPL, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, GlebK, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons, GlebK, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Muža našli mŕtveho vo vani plnej pijavíc.

Pokoj v malej poľskej obci Józefów narušil hrozivý nález, ktorý zaskočil aj skúsených vyšetrovateľov. V dome miestneho muža našli jeho mŕtve telo vo vani, v ktorej sa nachádzali tisíce pijavíc. Na mieste neboli zistené žiadne známky cudzieho zavinenia, no okolnosti prípadu sú zatiaľ nejasné.

O tragédii informoval poľský portál Dziennik Wschodni s odvolaním sa na vyjadrenia šéfa Okresnej prokuratúry v Biłgoraji Ireneusza Gmyza.

Keď sa prestal ozývať, rodičia zalarmovali políciu

Muž žil sám a niekoľko dní sa neozýval rodine. Rodičia sa preto obrátili na políciu. Keď hliadka dorazila na miesto, v kúpeľni objavila telo muža vo vani plnej pijavíc, ktoré sa ešte hýbali. Podľa všetkého tam bol už niekoľko hodín.

Ilustračná foto: GlebK, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Vyšetrovanie ukázalo, že muž sa venoval chovu pijavíc, ktoré pestoval v neďalekom rybníku. Malo ísť o liečivé pijavice, ktoré sa v Poľsku používajú aj na terapeutické účely. „Z našich zistení vyplýva, že muž ich priniesol domov na zimu, aby ich ochránil pred zamrznutím,“ vysvetlil prokurátor Ireneusz Gmyz.

Na tele mal množstvo drobných rán

Telo muža bolo pokryté stovkami malých rán, ktoré podľa prokuratúry spôsobili pijavice. „Aby sme mohli hovoriť o príčine smrti, potrebujeme stanovisko odborníkov, ktorí posúdia, či muž mohol zomrieť v dôsledku straty krvi,“ dodal Gmyz.

Vyšetrovatelia nenašli žiadne dôkazy o zásahu inej osoby, preto pracujú s verziou, že si na život siahol sám. Presnú príčinu smrti však určí až pitva. Ak sa potvrdí, že pijavice zohrali úlohu pri úmrtí, pôjde o jeden z najneobvyklejších a najzáhadnejších prípadov, aké poľská polícia v posledných rokoch riešila.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Glück vystúpil v ruskej televízii a sťažoval sa na médiá. Následne sa pochválil fotografiou so…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac