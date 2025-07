Desivé nové informácie o trojnásobnej vražde v Bavorsku vykonanej Slovákom: Ženu našli rozštvrtenú v chladničke

K vražde troch ľudí, ktorých telá sa našli v noci na pondelok v jednom z domov v meste Zwiesel ležiacom v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko, sa priznal 37-ročný Slovák. Toho zadržali v susednom Rakúsku. Prípad sa vyšetruje ako trojnásobná vražda, oznámila v utorok hovorkyňa policajného riaditeľstva v Dolnom Bavorsku. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.

Našli ju v chladničke

Obeťami zločinu sú 56-ročný muž, 22-ročná žena – obaja občania Nemecka – a tretia osoba, o ktorej polícia bližšie informácie nezverejnila. Podľa denníka Bild ide o ženu. Jednu zo zabitých žien údajne policajti našli rozštvrtenú v chladničke.

Polícia predpokladá, že Slovák, ktorý sa k vraždám priznal, po čine odišiel vlakom cez Passau do 150 kilometrov vzdialenej hornorakúskej metropoly Linz.

Zwiesel, BY. Im Umfeld hätte sich der Begriff „Problemhaus“ etabliert. „Bei den Opfern handelt es sich um eine 22 Jahre alte Frau und einen 56-jährigen Mann. Beides sind Deutsche. Zur Identität der dritten Person (weiblich, Anm.) können noch keine Auskünfte erteilt werden.“ https://t.co/vvMEP18NIC pic.twitter.com/ck46xaDMBe — Der Westglasaalkönig⁴². (@DerEgica) July 22, 2025

Problémový dom

Portál oe24.at uviedol, že bol v zlom psychickom stave a po príchode do Linzu sedel plačúc na chodníku v blízkosti železničnej stanice, odkiaľ ho privolaní policajti odviedli v nedeľu večer do nemocnice, kde sa priznal, že v Bavorsku usmrtil tri osoby. Následná prehliadka bytového domu v Zwieseli, kde muž býval, jeho výpoveď potvrdila. V súčasnosti čaká na vydanie do Nemecka.

V bytovom dome, kde sa našli mŕtve telá, bývali obete zločinu aj podozrivý; či žili v tom istom byte, sa stále zisťuje. To isté platí aj o vzťahu medzi zúčastnenými a motíve údajného páchateľa. Taktiež nie je zatiaľ nič známe o okolnostiach činu ani o tom, kedy k nemu došlo.

Podľa novín Passauer Neue Presse došlo k vraždám v dome, ktorý miestni označovali za problémový, pretože tam často dochádzalo k hádkam a fyzickým potýčkam súvisiacim s alkoholom, ako aj k narušovaniu verejného poriadku.