Desivá hádka v Košiciach: Žena si po konflikte s partnerom bodla do srdca, sused zavolal záchranku

V stredu večer, 29. októbra 2025, zasiahli košickí záchranári po dramatickom oznámení, že 27-ročná žena si po hádke s partnerom (29) spôsobila bodnú ranu v oblasti srdca.
Záchranárov telefonicky kontaktoval mladý sused, ktorý tvrdil, že incident sa odohral na ubytovni v meste Košice. O incidente informovali TV Noviny.
Žena bola resuscitovaná na mieste a následne prevezená v ohrození života do nemocnice v Košiciach. Polícia okamžite zasiahla, partnera ženy aj svedka incidentu zaistili a odviezli na policajné oddelenie.
Odporúčané články
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku