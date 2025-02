Dara Rolins zverejnila fotografie a opäť sa stala terčom kritiky. Ľudia sa zľakli jej tváre, podľa nich má zjazvený nos

Už neraz zaplavila známu speváčku vlna neprajných komentárov, ktoré sa nečítali práve najlepšie. Pomaly sa to už stáva pravidlom, no popovú divu to nerozhodilo. Napriek všetkému si ide svoje, nevšíma si hejterov a robí všetko pre to, aby bola v živote šťastná. Zdá sa však, že ľudia stále nemajú dosť a kritika na jej adresu neutícha. Svedčia o tom najnovšie reakcie k fotografiám, ktoré zverejnila na Instagrame.

Článok pokračuje pod videom ↓

Legendárna speváčka sa opäť postarala o rozruch, ktorý vyvolala na sociálnych sieťach. Stačili k tomu dve obyčajné snímky, ktoré zachytávajú šťastnú Daru Rolins v prírode. Hlavne na druhej mnohým udrel do očí detail, na ktorý ihneď upozornili. Na fotografii je speváčka zblízka, pričom sa pozerá do fotoobjektívu. Fanúšikovia si všimli jej nos, ktorý podľa nich nie je úplne v poriadku.

Vraj vyzerá strašne

V komentároch pod fotografiami sa striedali reakcie, ktoré narážali na speváčkinu celkovú vizáž a iné sa zamerali na konkrétnu časť na tvári. Hoci ju ľudia stále obviňujú zo zákrokov a skrášľujúcich procedúr, ona si z toho nič nerobí. Napokon aj sama priznala, že podstúpila facelift, pričom stále čaká, kým sa naplno prejavia výsledky procedúry. Už sa aj vyjadrila ku kritike a dala najavo, že sa ňou netrápi, no aj tak sa nekončiace neprajné komentáre na ňu valia zo všetkých strán.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Aj tentokrát ľudia speváčku častovali nepríjemnými poznámkami. „Si umelá, nie si to ty,“ nedávala si servítku pred ústa jedna žena, ktorú hneď vystriedala ďalšia: „Sekne vám to, ale ste dosť iná…“ „Vyzerá strašne, to snáď všetci vidia, je to fakt sila,“ napísala úprimne ďalšia. „Zľakla som sa. No musím priznať, že sa mi to stáva aj u mňa doma ráno pred zrkadlom,“ uviedla iná žena so štipkou sarkazmu. Podľa ľudí to Dara už preháňa, a ak to takto pôjde ďalej, ktovie, ako bude vyzerať v staršom veku. „Ktovie, čo sa stane s nosom a tvárou o niekoľko rokov,“ znel jeden komentár.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Znepokojená bola i fanúšička, ktorá vyjadrila ľútosť nad tým, ako sa speváčka zmenila, a že dnes to už nie je o jej talente a úspechu. „Dara bola jednou z najkrajších speváčok, no to, čo so sebou spravila, je šialené. Rozumiem, že to asi ani sama tak nechcela a je to jej vec, ale je neskutočne pokrytecké, že sú tu ľudia, ktorí jej premenu chvália. Navyše sa tou premenou Dara veľmi zmenila. Predtým sa riešil jej talent a úspechy… Teraz len tvár. A na takú pripomienku Dara reaguje len negatívne. Posunula sa úplne inam, než určite chcela, a je to neskutočná škoda,“ napísala jedna žena.

Nepáči sa im jej nos