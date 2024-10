Obľúbená speváčka Dara Rolins má plné zuby kritiky na svoj výzor. Zverejnila drsný odkaz, po ktorom mnohí zmenia názor

Za spev je vychvaľovaná do nebies, no čo sa týka výzoru, objavujú sa zmiešané reakcie. Mnohí jej vyčítajú plastiky a zákroky, ktoré pomohli k jej bezchybnému vzhľadu, no speváčka sa bráni. Ako tvrdí, je za tým niečo úplne iné.

V poslednom čase je Dara Rolins zavalená poriadnou dávkou kritiky. Nedávno sa na nej mnohí opäť vybúrili po tom, ako zverejnila na sociálnej sieti fotografiu, na ktorej je oblečená v elegantnom outfite s hlbokým výstrihom na jednej spoločenskej udalosti, ako sme vás informovali v predošlom článku. Niektorí skonštatovali, že vyzerá stále horšie a dokonca si vyslúžila prirovnanie k voskovej figuríne.

Jasný odkaz pre fanúšikov

Ozýva sa čoraz viac ľudí, ktorí vyjadrujú nespokojnosť s jej výzorom. Podľa nich to jednoducho preháňa. Jedna z komentujúcich na Instagrame zareagovala, že je po plastike. V tomto prípade už Dare praskli nervy, čo dala najavo svojou jasnou reakciou.

„Áno, priznávam. Je jedna téma, ktorá lezie nielen mne – už myslím mnohým krkom. Taký nekonečný kolotoč hlúpych, obmedzených názorov. A to sa tomu ani nechcem venovať, ale v komentoch sa to vždy zvrtne. A ja mám občas potrebu sa ozvať a vniesť medzi tie hlúpe názory trochu osvety. V prípade slečny či pani Natty, je potreba zvoliť spôsob proti-argumentácie tzv. po lopate,” napísala speváčka v popise k fotografii a zároveň priložila ďalšiu, kde zvečnila koment spomínanej ženy s prezývkou Natty, podľa ktorej Dara absolvovala plastiku.

„To je ako myslieť si, že sa z menčestrákových nohavíc stanú po zúžení saténové. Materiál, s ktorým sa pracuje, zostáva nemenný,” vysvetlila na jednoduchom príklade.

Čo je naozaj za tým?