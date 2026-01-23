Ďalšie nezhody medzi Dankom a Ficom? SNS žiada, aby predseda Smeru napĺňal svoje vyhlásenia. Chce výmenu Šefčoviča

Roland Brožkovič
TASR
Šefčovič je podľa strany symbolom politiky Green Dealu.

Koaličná SNS vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby naplnil svoje verejné vyhlásenie o potrebe výmeny vedenia Európskej únie (EÚ). Prvým konkrétnym krokom by mala byť výmena zástupcu SR v Európskej komisii (EK) Maroša Šefčoviča, ktorý zastáva post eurokomisára pre obchod a ekonomickú bezpečnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.

„Predseda vlády Slovenskej republiky sa opakovane vyjadruje, že súčasné vedenie EÚ je potrebné vymeniť. Ak majú tieto slová znamenať reálnu politickú zmenu, prvým logickým krokom by mala byť výmena slovenského eurokomisára,“ tvrdí SNS. Pripomenula, že Šefčovič pri nedávnom odvolávaní predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej vystupoval ako jej obhajca a zástupca.

Považuje za nepochopiteľné

Šefčovič je podľa strany symbolom politiky Green Dealu, ktorá má negatívne dosahy na slovenský priemysel, energetiku a životnú úroveň občanov. Považuje za nepochopiteľné, že Fico navrhol Šefčoviča ako zástupcu SR a slovenskej vlády v Komisii.

„Ak Robert Fico myslí svoje vyjadrenia o potrebe výmeny Európskej komisie vážne, najbližšia vláda SR musí rozhodnúť aj o zmene svojho zastúpenia v tejto inštitúcii. Slovenská republika si nemôže dovoliť na medzinárodnej úrovni hovoriť jedno a konať druhé,“ skonštatovala SNS. Je presvedčená, že nastal najvyšší čas konať v mene Slovenska charakterne, dôsledne a v súlade s verejnými vyhláseniami.

Pred mimoriadnym samitom Európskej rady v Bruseli Fico vyhlásil, že EÚ by sme nemali ignorovať, avšak nemali by sme byť ani súčasťou neschopnosti jej vedenia. Podotkol, že je za EÚ a oceňuje pozitívny vplyv členstva Slovenska v EÚ na jeho rozvoj.

