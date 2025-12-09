Ďalšie železničné nešťastie tesne odvrátené: Vlaky smerovali proti sebe, zastavili pár metrov pred zrážkou

Na Liptove v úseku Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok došlo v utorok na železnici k mimoriadnej udalosti. Na trati sa oproti sebe ocitol osobný a nákladný vlak. Zastavili pár metrov od seba, k zrážke nedošlo.
Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček pre TASR uviedol, že vlaku Ex 609 sa podarilo bezpečne zastaviť pred oproti idúcim nákladným vlakom.
Nastali meškania aj odrieknuté vlaky
Okolnosti prípadu súvisia podľa Bačeka s riadením vlakovej dopravy v kompetencii manažéra železničnej infraštruktúry. ZSSK na sociálnej sieti informuje, že v dôsledku tejto udalosti niektoré vlaky meškajú alebo sú odrieknuté.
„Upozorňujeme cestujúcich, že v dôsledku tejto mimoriadnosti môže dochádzať k meškaniam vlakov na dotknutej trati. Cestujúcich prosíme, aby pri plánovaní cesty sledovali aktuálne informácie o prevádzke na našich komunikačných kanáloch,“ uviedol Baček.
