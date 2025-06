Ďalšia známa žena stavila na prirodzenosť. Kate Moss sa inšpirovala Pamelou Anderson a zahodila mejkap

Od modeliek sa často vyžaduje dokonalosť. Ľudia, ale aj médiá sa zameriavajú na ich postavu, vlasy či tvár. Očakáva sa pritom od nich dokonalé oblečenie, účes aj mejkap. Zdá sa však, že legendárna modelka toho už má dosť a stavila na prirodzenosť.

Ako píše portál Mirror, Kate Moss sa zrejme inšpirovala legendou seriálu Baywatch Pamelou Andersonovou, keď sa objavila na veľkej párty celebrít bez mejkapu. Bývalá supermodelka je známa svojím okúzľujúcim vzhľadom, a tak sa zdá, že vo veku 51 rokov je pripravená staviť na prirodzenosť.

Kate Moss risks run in with Fat Tony after supermodel ‚snubbed‘ the DJ’s star-studded wedding as they both attend Sam McKnight’s 70th birthday https://t.co/KOlJvMp5p2

Matka jedného dieťaťa bola vždy známa svojou dokonalou pleťou a pôsobivým vzhľadom. Na oslave 70. narodenín Sama McKnighta v Londýne vyžarovala modelka sofistikovanosť, a aj v pokročilom veku a bez mejkapu si rýchlo dokázala získať pozornosť. Modelka, ktorá sa preslávila na začiatku deväťdesiatych rokov, šťastne pózovala na fotografiách so Samom v nápadných trblietavých šatách, ktoré dokonale zvýrazňovali jej postavu. Outfit doplnila párom jemných zlatých náušníc, zatiaľ čo jej blond vlasy boli sčesané dozadu a upravené do drdola.

Kate Moss and DJ Fat Tony had an awkward reunion at Sam McKnight’s 70th birthday in London after she skipped his wedding due to friendship drama. Star-studded night! https://t.co/zfSggWenRr pic.twitter.com/TKN9mk6klV

