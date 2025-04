Ďalšia rana pre podnikateľov: Štát sa rozhodol obmedziť vec, ktorú využívajú tisíce ľudí

Od 1. júla 2025 môže vstúpiť na Slovensku do platnosti nové opatrenie. Týka sa odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH) pri kúpe a prevádzke osobných automobilov a motocyklov využívaných na podnikateľské aj súkromné účely.

Schválila ho Európska komisia, obmedzí možnosť odpočtu DPH na 50 %. Cieľom má byť zjednodušenie administratívy a zamedzenie daňových únikov. Európska únia umožňuje členským štátom zaviesť tzv. paušálne obmedzenie odpočtu DPH v prípadoch, kde je ťažké rozlíšiť podnikateľské a súkromné využitie. Hodnota 50 % nie je náhodná – ide o kompromis.

Mohli si odpočítať celú DPH

Doteraz a ešte stále môžu podnikatelia pri kúpe vozidiel určených na podnikateľské účely odpočítať celú DPH. Avšak v prípadoch, keď sa vozidlo využívalo aj na súkromné účely, bolo potrebné evidovať pomer medzi služobným a súkromným využitím, čo predstavovalo administratívnu záťaž a priestor pre nepresnosti.

Ministerstvo financií SR identifikovalo tento problém a navrhlo zavedenie paušálneho obmedzenia odpočtu DPH na 50 %, čím sa má eliminovať potreba sledovať skutočné využitie vozidla.

Nové pravidlá sa majú vzťahovať na:

• nákup, lízing, nadobudnutie v rámci EÚ a dovoz osobných automobilov (kategória M1) a motocyklov (kategórie L1e a L3e),

• súvisiace služby, náhradné diely, príslušenstvo a pohonné hmoty.

Výnimky z opatrenia

Ak sa tieto vozidlá využívajú na podnikateľské aj súkromné účely, právo na odpočet DPH bude obmedzené na 50 %. Toto opatrenie sa nebude vzťahovať na vozidlá určené výhradne na podnikateľské účely.

Z obmedzenia sú vyňaté vozidlá používané na ďalší predaj, prenájom alebo lízing, prepravu cestujúcich za úhradu (napr. taxislužby), poskytovanie výcviku v autoškolách, náhradu vozidiel počas opráv.

Dosahy na podnikateľov

Podľa odhadov sa toto opatrenie dotkne približne 10 % slovenských podnikateľov. Opozičný poslanec Marián Viskupič na sociálnej sieti upozornil, že zmena sa netýka len samotných vozidiel, ale aj náhradných dielov, údržby či pohonných hmôt. To môže viesť k zvýšeniu nákladov pre podnikateľov, čo sa môže premietnuť aj do cien pre konečných spotrebiteľov.

„Predpokladám, že to nebude k 1. 7. 2025, ako tvrdí KPMG, ale je takmer isté, že to bude k 1. 1. 2026 ako súčasť konsolidácie… bohužiaľ, opäť na pleciach podnikateľov a ľudí,“ tvrdí. Ako pripomenul, vláda chce zjednodušiť systém, no realita bude podľa neho iná. V skutočnosti ide podľa neho o ďalšie zdanenie podnikateľov, „ktorí si v krízových časoch budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka“.

Nové opatrenie týkajúce sa odpočtu DPH pri firemných vozidlách môže priniesť významné zmeny pre slovenských podnikateľov. Je dôležité, aby sa podnikatelia oboznámili s týmito zmenami a prispôsobili svoje finančné plánovanie novým pravidlám, aby predišli neočakávaným nákladom a zabezpečili súlad s legislatívou.