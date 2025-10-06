Ďalšia patová situácia: Francúzsky premiér rezignoval len pár hodín po tom, ako Macron vymenoval novú vládu

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Premiér bol vo funkcii od minulého mesiaca, vo Francúzsku vládne politický chaos pre štátny rozpočet.

Nový francúzsky premiér Sébastien Lecornu v pondelok rezignoval na svoju funkciu. Oznámil to úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, informuje TASR podľa správy agentúry AFP, podľa ktorej tento krok uvrhne krajinu do ďalšej politickej patovej situácie.

Rezignáciu Lecornua Macron prijal. Prezident ho pritom do funkcie vymenoval len minulý mesiac. Zloženie kabinetu, ktoré Macron v nedeľu večer predstavil, sa stretlo s ostrou kritikou naprieč politickým spektrom. Mnohí kľúčoví členovia vlády si svoje posty ponechali.

Foto: TASR/AP

Predchodcovia boli odvolaní v dôsledku rozpočtu

Predchodcovia Lecornua v úrade premiéra – François Bayrou a Michel Barnier – boli odvolaní v parlamente v dôsledku patovej situácie ohľadom francúzskeho rozpočtu.

Francúzsko sa už dlho nachádza v rozpočtovej a politickej kríze. Agentúra DPA upozorňuje, že z hľadiska hospodárskeho výkonu má Francúzsko so 114 percentami HDP tretí najvyšší verejný dlh v Európskej únii, hneď po Grécku a Taliansku. Vládne výdavky patria tiež medzi najvyššie v Európe, pričom rozpočtový deficit za vlaňajšok dosiahol 5,8 percenta HDP.

Lecornu mal podľa plánu v utorok vystúpiť v parlamente. Niekoľko ľavicových strán pohrozilo, že voči jeho vláde podajú návrh na vyslovenie nedôvery, informuje AFP.

