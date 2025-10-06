Panika nekončí: Drony zastavili leteckú dopravu v Osle, pilot ich videl priamo pri pristávaní

Letisko v nórskej metropole Oslo v noci na pondelok dočasne pozastavilo prílety lietadiel. Dôvodom bolo hlásenie pilota dopravcu Norwegian, že v blízkosti letiska spozoroval niekoľko dronov. Informovala o tom agentúra NTB, píše TASR.
Polícia podľa NTB dostala hlásenie približne o polnoci. Pilot sa podľa svojich slov domnieval, že počas toho, ako sa s lietadlom približoval k letisku v Osle, videl tri až päť dronov. V dôsledku toho muselo jedno alebo viac lietadiel vyčkať vo vzduchu, kým sa situácia nevyjasnila. NTB uviedla, že informáciu o spozoroní dronov úrady nepotvrdili a že na letisku odvtedy obnovili všetky operácie.
Podobné incidenty sa dejú aj inde v Európe
Európske letiská boli v uplynulých týždňoch opakovane paralyzované práve z dôvodu údajných preletov dronov v ich blízkosti. Niektorí predstavitelia za tieto incidenty obviňujú Rusko, ktoré to však popiera.
Podobné spozorovania neznámych bezpilotných lietadiel, ktoré podľa Reuters opakovane spôsobili chaos v prevádzke letísk, okrem nórskej metropoly hlásili v poslednom čase aj v Kodani a Mníchove. V Dánsku zaznamenali prelety dronov aj nad vojenskými objektmi.
Nahlásiť chybu v článku