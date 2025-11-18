Ďalšia krajina očakáva najhoršie, začali prípravy na vojnový konflikt: Z ruskej vysielačky sa ozval tajný odkaz

Ilustračná foto: TASR/AP

Martin Cucík
SITA
Záhadná ruská vysielačka sa znovu ozvala. Vysiela správy podobné tým, ktoré zazneli pred inváziou na Ukrajinu. Poľsko sa medzitým pripravuje na možný konflikt.

Ruská záhadná krátkovlnná stanica UVB-76, známa svojím neustálym bzučaním a občasnými šifrovanými odkazmi, sa v pondelok znovu ozvala.

Stanica funguje od polovice 70. rokov a dlhodobo sa predpokladá, že ide o tzv. číselnú stanicu používanú ruskou armádou. Okolo jej účelu sa roky šíria rôzne teórie: od predstavy, že ide o „stanicu súdneho dňa“, ktorá by mohla spustiť jadrový útok, až po jednoduchý nástroj na posielanie tajných správ. Ako informoval portál Meduza, po rozpade Sovietskeho zväzu aj v dňoch tesne pred ruskou inváziou na Ukrajinu bola jej aktivita citeľne vyššia.

Rovnaké slová ako pred útokom na Ukrajinu

V posledných mesiacoch UVB-76 podľa ruského denníka Lenta pravidelne opakuje správy, ktoré sa na stanici objavovali v januári 2022, a to s rovnakou pravidelnosťou ako vtedy. Napríklad 25. augusta odvysielala slová „nardosaž“ a „pulolad“, prvýkrát zaznamenané 24. a 25. januára 2022. Dňa 6. októbra UVB-76 vyslala správu so slovom „orechobrus“, ktoré už zaznelo 11. februára 2022.

Foto: SITA/AP

Dnes sa vo vysielaní mali objaviť slová „bolonskij“ a „lesoled“, ktoré naposledy zazneli 20. februára 2022, krátko pred začatím invázie na Ukrajinu.

Stanica zostáva záhadou

Predpokladá sa, že UVB-76 prevádzkuje ruská armáda z oblasti Moskvy alebo Leningradu, hoci oficiálne to nikdy nepotvrdila. Účel stanice zostáva nejasný. Jedna z teórií tvrdí, že ide o súčasť systému Perimeter z čias ZSSR, teda jadrovej poistky, ktorá by pri prerušení signálu automaticky spustila odvetný úder. Aj preto sa stanici hovorí „stanica súdneho dňa“. Iná teória hovorí o prenose šifrovaných odkazov pre spravodajské služby.

Poľsko sa pripravuje na najhoršie

Náčelník generálneho štábu poľských ozbrojených síl Wiesław Kukula vyhlásil, že kybernetické útoky a sabotáže vytvárajú priaznivé podmienky pre agresiu v krajine. Ako referuje web rp.pl, uviedol to v rozhovore pre Poľský rozhlas.

Poľský premiér Donald Tusk. Foto: SITA/AP

Nepriateľ začal s prípravami na vojnu. Vytvára tu určité prostredie, ktoré by malo viesť k vytvoreniu priaznivých podmienok pre potenciálnu agresiu na území Poľska,“ povedal Kukula. Generál prirovnal súčasné napätie k studenej vojne a roku 1939. Podľa neho dnes poľský štát závisí od svojho postoja k udalostiam a od toho, „či sa nám podarí nepriateľa vystrašiť, alebo ho naopak povzbudiť k agresii“.

Aby som bol úprimný, stále sme v predvojnovom období, studená vojna bola tiež takýmto predvojnovým obdobím. Toto je otázka budovania takzvanej efektívnej politiky odstrašovania, do značnej miery založenej na našich obranných schopnostiach, ako aj na postoji občanov,“ vysvetlil Kukula.

Náčelník poľského generálneho štábu tiež zdôraznil, že Varšava ako člen Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) musí poskytnúť rozhodný odpor s možnosťou vytvorenia „studenej vojny 2.0“.

Budeme výrazne investovať do obranných spôsobilostí a jasne signalizovať, že akýkoľvek útok na krajiny NATO alebo na naše územie bude spojený s rozhodnou odpoveďou a veľkým rizikom pre potenciálneho agresora, teda Ruskú federáciu,“ zdôraznil Kukula.

