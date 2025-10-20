Ďalší Slovák môže skákať ostošesť: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, toto boli jeho výherné čísla

Ilustračná foto: Picryl, Pexels

Nina Malovcová
Lotéria Všetko alebo nič priniesla ďalšiemu hráčovi 100 000 eur.

Lotéria Všetko alebo nič od spoločnosti Tipos sa ukazuje ako jedna z najšťedrejších noviniek tohto roka. Len počas jedného týždňa rozdávala šťastie vo veľkom a priniesla hneď tri stotisícové výhry.

Ako informovala spoločnosť Tipos, v 42. týždni sa podarilo trafiť výhru 100 000 eur trom hráčom. Výherné dni boli pondelok 13. októbra, štvrtok 16. októbra a piatok 17. októbra. Od spustenia lotérie 6. októbra 2025 sa tak tešilo už päť výhercov, ktorí si odniesli po 100 000 eur

Nový víťaz pochádza z Trnavského kraja

Najnovšiu výhru získal hráč, ktorý si stavil v Trnavskom kraji. Na tikete mal všetkých 11 čísel, ktoré padli počas piatkového žrebovania. Vďaka tomu získal výhru v prvom poradí v hodnote 100 000 eur. Zaujímavosťou je, že práve hráči z Trnavského kraja patria medzi najúspešnejších. Z piatich doterajších výhercov sú až traja odtiaľto. Jeden šťastlivec pochádza z Nitrianskeho kraja a jeden uspel vďaka online stávke cez portál eTipos.sk.

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Princíp hry je jednoduchý

Lotéria Všetko alebo nič si získala hráčov práve svojou jednoduchosťou. V osudí sa nachádza 22 čísel z radu od 1 do 22 a počas každého žrebovania sa vyberie 11 z nich. Ak hráč uhádne všetky vyžrebované čísla, odnáša si výhru v hodnote 100 000 eur. Rovnakú sumu však môže získať aj ten, kto netrafí ani jedno číslo.

Žrebuje sa každý deň

Žrebovanie sa koná každý deň a zapojiť sa dá viacerými spôsobmi. Hráči si môžu podať tiket na predajnom mieste spoločnosti Tipos, online cez eTipos.sk, prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo cez SMS. Na jednom tikete je 10 hracích polí a možno si staviť až na 12 žrebovaní vopred. Cena jedného tipu na jedno žrebovanie je 1,50 eura. Pre tých, ktorí chcú šťastie skúsiť rýchlejšie, sú pripravené balíčky náhodných stávok s názvami S, M, L a XL.

Číselné lotérie sú určené výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov. Tipos pripomína, že lotérie by mali byť predovšetkým zábavou.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
