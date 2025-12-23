Ďalší darček pre Putina: Slováci a Česi ukázali veľké srdcia, zbierka Oksana50 presiahla 1 milión eur

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
Zbierka pre sanitky na Ukrajinu je úspešná, podporiť ju možete aj vy.

Verejná zbierka Oksana50, zameraná na pomoc Ukrajine, dosiahla krátko pred Vianocami významný míľnik.

Darcom sa podarilo vyzbierať jeden milión eur, a to o celé dva mesiace skôr, než organizátori pôvodne očakávali. Úspech otvára cestu k realizácii historicky najväčšieho konvoja evakuačných sanitiek, aký bol doteraz zo Slovenska a Česka vyslaný.

Slováci a Češi opäť ukázali, že majú veľké srdcia. Deň pred Vianocami sme vďaka viac než 10-tisíc darcom prekonali symbolický míľnik jeden milión eur. Tento výsledok je silným signálom nádeje a dôkazom, že ľudia sa vedia spojiť, keď ide o záchranu ľudských životov a že solidaritas hrdinskou Ukrajinou je na Slovensku aj v Čechách stále silná.“ uviedol v tlačovej správe Fedor Blaščák, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá spoločne s českým Darčekom pre Putina stoja za organizáciou zbierky.

Zbierka pokračuje, na fronte možno v januári

Zakúpené sanitky už prechádzajú dôkladnou technickou prípravou. Vozidlá absolvujú kompletný servis, montujú sa ťažné zariadenia, navijaky a ochranné prvky, menia sa pneumatiky aj autobatérie a realizujú sa všetky potrebné úpravy, aby boli plne pripravené na náročné podmienky v blízkosti frontovej línie.

Organizátori však zdôrazňujú, že zbierka ešte nekončí. Jej cieľom je dosiahnuť 1,1 milióna eur, čo umožní dopraviť sanitky k ich budúcim posádkam čo najrýchlejšie a v plnej výbave. Ambíciou je vyslať konvoj už koncom januára 2026.

Zbierku môžete podporiť na oficiálnom webe oksana50.sk.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac