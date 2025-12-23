Ďalší darček pre Putina: Slováci a Česi ukázali veľké srdcia, zbierka Oksana50 presiahla 1 milión eur

Verejná zbierka Oksana50, zameraná na pomoc Ukrajine, dosiahla krátko pred Vianocami významný míľnik.
Darcom sa podarilo vyzbierať jeden milión eur, a to o celé dva mesiace skôr, než organizátori pôvodne očakávali. Úspech otvára cestu k realizácii historicky najväčšieho konvoja evakuačných sanitiek, aký bol doteraz zo Slovenska a Česka vyslaný.
„Slováci a Češi opäť ukázali, že majú veľké srdcia. Deň pred Vianocami sme vďaka viac než 10-tisíc darcom prekonali symbolický míľnik jeden milión eur. Tento výsledok je silným signálom nádeje a dôkazom, že ľudia sa vedia spojiť, keď ide o záchranu ľudských životov a že solidaritas hrdinskou Ukrajinou je na Slovensku aj v Čechách stále silná.“ uviedol v tlačovej správe Fedor Blaščák, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorá spoločne s českým Darčekom pre Putina stoja za organizáciou zbierky.
Zbierka pokračuje, na fronte možno v januári
Zakúpené sanitky už prechádzajú dôkladnou technickou prípravou. Vozidlá absolvujú kompletný servis, montujú sa ťažné zariadenia, navijaky a ochranné prvky, menia sa pneumatiky aj autobatérie a realizujú sa všetky potrebné úpravy, aby boli plne pripravené na náročné podmienky v blízkosti frontovej línie.
Organizátori však zdôrazňujú, že zbierka ešte nekončí. Jej cieľom je dosiahnuť 1,1 milióna eur, čo umožní dopraviť sanitky k ich budúcim posádkam čo najrýchlejšie a v plnej výbave. Ambíciou je vyslať konvoj už koncom januára 2026.
Zbierku môžete podporiť na oficiálnom webe oksana50.sk.
Nahlásiť chybu v článku