Covid zatvára školy a škôlky, chorí pribúdajú: V tomto meste sa situácia komplikuje, museli pristúpiť k opatreniam

Situácia okolo koronavírusu sa opäť zhoršuje. Počet nakazených stúpa a čoraz častejšie ochorejú aj deti.
V niektorých školských zariadeniach už museli zatvoriť triedy, hoci školský rok sa ešte len začína. V jednej bratislavskej škôlke chýbajú kuchárky, v súkromnej škole už uzavreli jednu triedu a v Zlatých Moravciach dokonca prerušili prevádzku celej škôlky na celý týždeň. Deti chodia do škôl a škôlok iba tri týždne, no chorobnosť výrazne rastie. Informoval portál Topky.
„V Epidemiologickom informačnom systéme bolo v 38. kalendárnom týždni 2025 spracovaných 116 nových prípadov ochorenia COVID-19. V predchádzajúcom kalendárnom týždni bolo hlásených 65 prípadov. Predpokladáme, že skutočný počet osôb chorých na COVID-19 je vyšší, keďže v súčasnosti už nie je každý pozitívny test na COVID-19 hlásený,“ uviedla pre Topky hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
Príčinou je covid a jeho nový variant Stratus
Okrem bežných sezónnych ochorení, ako sú prechladnutia či laryngitídy, pribúda aj pozitívnych prípadov covidu. V mnohých európskych krajinách sa momentálne šíri variant Stratus, ktorý sa rozmáha veľmi rýchlo. Typickým počiatočným príznakom je výrazná bolesť hrdla, po ktorej nasledujú ďalšie známe symptómy koronavírusu, ako sú horúčka, bolesti svalov, nádcha a podobne.
Vyučovanie bolo prerušené vo viacerých okresoch
Zvýšená chorobnosť medzi deťmi a učiteľmi núti niektoré školy a škôlky obmedziť prevádzku alebo dočasne zatvoriť triedy. V niektorých prípadoch museli byť zatvorené celé zariadenia, inde sa zasa vyučovanie presunulo na dištančnú formu.
Kde bola obmedzená prevádzka:
- Zlaté Moravce – MŠ Kalinčiakova: zatvorená od 17. do 19. septembra 2025 pre vysokú chorobnosť detí a učiteliek.
- Krásnovce (okres Michalovce) – miestna MŠ: zatvorená od 9. do 12 septembra 2025.
- Bratislava – súkromná ZŠ Felix: zatvorená jedna trieda, žiaci prešli na dištančné vzdelávanie.
- Bratislava – škôlka v Petržalke: ochoreli všetky kuchárky, zariadenie fungovalo v obmedzenom režime.
