Connor McGregor sa chce stať prezidentom Írska: Výbušný zápasník oznámil svoje plány, toto chce dosiahnuť

Zápasník zmiešaných bojových umení (MMA) Connor McGregor vo štvrtok oznámil zámer kandidovať za írskeho prezidenta. Uviedol to v príspevku na sociálnej sieti X a postavil sa aj proti migračnému paktu EÚ. TASR o tom informuje podľa televízie CNN.

McGregor na sociálnej sieti upozornil, že Írsko musí do júna 2026 implementovať Pakt EÚ o migrácii. Do tohto dátumu preto musia obe komory parlamentu schváliť zákony spojené s paktom a následne musia byť podpísané prezidentom.

„Kto sa postaví proti vláde a bude oponovať týmto návrhom zákona?“ spýtal sa v príspevku na sieti X, kde ho sleduje viac ako 10 miliónov používateľov. „Akýkoľvek iný prezidentský kandidát, ktorého sa pokúsia navrhnúť, im nebude klásť odpor. Ja budem!“ deklaroval.

Prezident má v írskom politickom systéme najmä ceremoniálnu funkciu a nemá ani právo odkladného veta. Ak má pochybnosti o ústavnosti schváleného zákona, môže sa obrátiť na ústavný súd. Írsky zápasník preto chce o zákonoch vyplývajúcich z migračného paktu zvolať referendum. Podľa ústavy to môže prezident urobiť iba na žiadosť poslancov.

Ireland must fully implement the EU Migration Pact by June 12, 2026.

So between now and 12 June 2026, several pieces of legislation have to be passed by both Houses of the Oireachtas & then signed by the President.

The next presidential election must take place by 11 Nov 2025…

