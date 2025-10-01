Čo sa deje v Záporožskej elektrárni: Už týždeň je bez elektriny, funguje na naftových generátoroch. Toto by sa mohlo stať

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vo svojom stredajšom stanovisku uviedla, že v Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo, kým fungujú záložné naftové generátory. Elektráreň je už týždeň odpojená od elektrickej siete. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok na sociálnych sieťach upozornil na kritickú situáciu v elektrárni. Podľa jeho slov je v dôsledku ostreľovania ruskou armádou odpojená od elektrickej siete.
Obslužný personál sa preto spolieha na núdzové naftové generátory. Podľa MAAE je ich aktuálne v prevádzke osem, deväť je v pohotovostnom režime a tri sú v údržbe.
„Z hľadiska jadrovej bezpečnosti je to zjavne neudržateľná situácia. Jadrová havária by nebola prospešná pre žiadnu zo strán,“ uviedla MAAE vo vyhlásení.
Rusi vraj majú potrebné vybavenie na opravu
Ruskom dosadený manažment elektrárne uviedol, že disponuje personálom a náhradnými dielmi potrebnými na opravu poškodeného vedenia, ale doteraz v tom bránili pokračujúce vojenské aktivity v oblasti.
MAAE pripomína, že reaktory elektrárne sú už viac ako tri roky odstavené. Odvtedy sa v nich postupne ochladzuje jadrové palivo a znížilo sa množstvo rádioaktívnych materiálov. V prípade havárie by preto situácia nebola taká vážna ako za bežnej prevádzky
Napriek tomu by v prípade úplného výpadku elektrickej energie mohlo dôjsť k roztaveniu jadrového paliva, ak by sa dodávka elektriny včas neobnovila.
Aký by bol následok roztavenia jadra?
Podľa neziskovej organizácie Bulletin of the Atomic Scientists by útoky, ktoré paralyzujú bezpečnostné systémy elektrárne, vrátane chladenia reaktora a napájania, mohli viesť k roztaveniu jadra.
Podobná situácia nastala v japonskej Fukušime v roku 2011, keď zemetrasenie a cunami ochromili bezpečnostné systémy a spôsobili tri roztavenia jadra.
Porucha chladenia bazénu s vyžitým palivom vedie k prudkému nárastu teploty paliva. Ak sa chladenie neobnoví, palivo vyňaté z reaktora môže dosiahnuť teploty okolo 1000 °C, čo môže spôsobiť vznietenie zirkóniového obalu palivových článkov a uvoľnenie rádioaktivity.
Požiar sa môže šíriť aj na chladnejšie palivo v bazéne. Podľa simulácií by takáto havária mohla vyvolať nutnosť evakuácie obyvateľstva až v piatich susedných krajinách, v závislosti od typu incidentu a poveternostných podmienok.
