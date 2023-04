Čo je to vabbing? Ženy čoraz častejšie používajú svoj vaginálny sekrét ako parfum, účinnosť je otázna

Ak ste ešte nepočuli o vabbingu, tak ide o pseudovedecký ošiaľ, ktorý sa rozmáha medzi ženami. V podstate ide o potieranie pokožky vlastným vaginálnym sekrétom s cieľom urobiť ženu atraktívnejšiu z hľadiska arómy. Funguje to?

Natieranie sa sekrétom z vagíny

Ako uvádza IFLScience, vabbing a rozmohol vďaka už vymazanému videu na TikToku od influencerky Mandy Lee. Tá opisovala techniku ako strčenie si dvoch prstov do vagíny a prenesenie sekrétu na iné partie tela, ako je zápästie, krk, zadok či uši.

Tvrdila, že takýmto spôsobom sa dá dosiahnuť, že žena bude priťahovať mužov, alebo že jej budú aspoň kupovať drinky. Napriek odstráneniu videa sa tento trend začal rozmáhať a čoraz viac žien začalo skúšať túto techniku.

Žiadne ľudské feromóny

Vo všeobecnosti sa vabbing sústredí okolo myšlienky používania feromónov. Sú to chemické signály, ktoré vylučujú niektoré zvieratá, aby ovplyvňovali správanie, či komunikovali s inými jedincami. V niektorých prípadoch sa feromóny používajú na stimuláciu opačného pohlavia, pričom najznámejším feromónom je bombykol, ktorý vylučujú samice priadky morušovej a v samcoch vyvoláva túžbu po párení.

Existuje veľké množstvo rozličných feromónov, ktoré využívajú živočíchy na navodenie záujmu o pohlavný styk. Najväčším problémom je, že neexistujú žiadne hodnoverné dôkazy o tom, že ľudia produkujú takéto feromóny, alebo že dokážu na ne reagovať, ako uvádza článok portálu The Conversation.

Napriek tomu je okolo nich pomerne veľký ošiaľ, ktorý je spôsobený hlavne výskumami vykonávanými na zvieratách, ktoré na ne reagovali.

Funguje? Možno

Existuje ale štúdia, ktorá ukázala reakciu na histokompatibilný komplex partnerov, čo je však súčasť imunitného systému a nejde teda o feromóny.

Tieto molekuly sa ale uvoľňujú v slinách, pote, či iných tekutinách a to by mohol byť pravdepodobne jeden dôkazov o tom, že vabbing by mohol fungovať. Iný výskum ukázal, že niektoré ženy produkujú kopulíny vo svojom vaginálnom sekréte a jeho koncentrácia sa zvyšuje počas prvej polovice menštruačného cyklu a klesá po ovulácii. V jednej štúdii muži vystavení kopulínom hodnotili seba aj ženy ako sexuálne atraktívnejšie.

Je teda zložité hodnoverne tvrdiť, či a ako vôbec vabbing funguje. Keďže ale do dnešného dňa nebol identifikovaný žiadny ľudský feromón, ktorý by lákal opačné pohlavie, tvrdiť, že vabbing robí z mužov obrazne „samcov priadky morušovej“, je minimálne veľmi prehnané.