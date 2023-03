Zmierte sa s tým, že je to občas divné: Sexkouč odhalil sedem právd o sexe, ktoré by mal poznať každý

Certifikovaný sexkouč sa na sociálnej sieti podelil o sedem právd o sexe, ktoré by mal každý mať v malíčku. Malo by to byť zábavné, neporiadne a občas aj divné. Dôležité je nielen to, čo sa deje priamo počas sexu, ale aj pred a po ňom.

Ako informuje Mail Online, podľa certifikovaného sexkouča Todda Baratza má takmer každý nejaký problém týkajúci sa sexu a sexuality. Dôležité je ale odnaučiť sa to zlé a naučiť sa to, čo nám prospieva. Aj malý krok vpred môže znamenať vo vzťahu zásadnú zmenu k lepšiemu.

Nie je to nič, za čo by ste sa mali hanbiť

Jedna z najdôležitejších vecí, ktoré by ste sa mali podľa Baratza naučiť, je fakt, že sex nie je niečo, za čo by ste sa mali hanbiť. Nie je to nič zlé, pokiaľ tým nikomu neubližujete. Často však ľuďom chýba správne vzdelanie v oblasti sexuality, čo vedie k pocitom zahanbenia, ale aj k ďalším problémom.

Dôležité je aj to, čo sa deje pred sexom a po ňom

Mnoho ľudí, z pochopiteľných dôvodov, pripisuje najväčšiu dôležitosť samotnému sexu. Pre vzťah je však veľmi dôležité aj to, čo sa udeje tesne pred a po ňom. Sex nie je len biologická záležitosť, ale aj psychologická a emocionálna. Práve udalosti pred samotným aktom ho môžu zmeniť na niečo príšerné, ale aj magické.

Je to neporiadne, zábavné a divné

Mnohí z nás vyrastali na hollywoodskych filmoch, ktoré okrem iného skresľujú aj očakávania týkajúce sa vzťahov a sexu. Takmer nikdy to ale nie je dokonalé a s tým správnym soundtrackom v pozadí. Občas je to jednoducho zábavné, divné a plné neporiadku. Je však lepšie sa s tým zmieriť a akceptovať to, ako kvôli tomu stresovať a cítiť sa trápne.

Sex nie je len penetrácia

Myšlienka, že sex je len penetrácia, je poriadne zastaralá. Zahŕňa napríklad aj masturbáciu. Avšak práve obmedzený náhľad na sex neraz spôsobuje, že si ľudia myslia, že musia orgazmus predstierať, aby to bolo dokonalé.

Sex je interakcia

Podľa sexkouča sex nie je vždy automaticky príjemný a nefunguje ako reflex. Je to interakcia, ktorá sa deje v určitom prostredí a v kontexte vzťahu. Je preto dôležité komunikovať s partnerom a pracovať na tom, aby to bol obojstranne príjemný zážitok.

Orgazmus

Ľudia stále veria, že orgazmus je taký, ako ho vnímajú napríklad v pornofilmoch. Pravdou ale je, že to nemusí byť také jednoduché. Občas je potrebné pátrať po tom, čo vám ho dokáže privodiť, aby to stálo za to.

Buďte trochu sebeckí

Poslednou radou sexkouča je byť trochu sebecký. Ak chcete prežívať potešenie, práve to by malo byť v sexe vašou prioritou. Avšak, samozrejme, nie je to len o tom.