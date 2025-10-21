Čo by sa stalo, keby prestal fungovať internet? Masívny výpadok služieb včera ochromil svet, bez siete by nastal totálny kolaps

Foto: Apokalypsa v meste/vytvoril chatgpt

Martin Cucík
Čo všetko by sme museli obetovať, ak by sa raz internet "vypol"?

Predstava sveta bez internetu znie dnes takmer ako sci-fi. No čo keby sa to naozaj stalo. Keby sa sieť, na ktorej stojí moderná civilizácia, odpojila na jediný deň? V minulosti sa stali prípady, keď bez internetu zostali menšie mestá, čo poskytlo pohľad na možný scenár „offline“ fungovania civilizácie. 

Internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Používame ho na prácu, vzdelávanie, bankovníctvo, komunikáciu, nakupovanie či zdravotnú starostlivosť.

Podľa štatistík platformy Statista má v súčasnosti prístup na internet viac než 5,35 miliardy ľudí, teda asi 68 % svetovej populácie. V Európe a USA je to dokonca vyše 90 % obyvateľov.

Lenže táto digitálna závislosť znamená aj extrémnu zraniteľnosť. Príkladom môže byť incident z roku 2015 v americkej Arizone, keď vandali preťali optický kábel a státisíce ľudí zostali bez pripojenia.

Ako uviedol portál BBC, prestali fungovať platobné terminály, obchody prešli na hotovosť, mobily stratili signál a núdzové volania sa stali nedostupnými. Polícia musela komunikovať cez vysielačky.

Na šesť hodín sa život v celom regióne prakticky zastavil. A to bolo ešte pred pandémiou, ktorá našu závislosť od internetu znásobila.

Čo by prestalo fungovať

V prípade globálneho výpadku by sa podľa portálu Allconnect zastavili prakticky všetky oblasti bežného života:

  • tiesňové linky a záchranné služby;
  • bankové transakcie;
  • platby kartou a výbery z bankomatov;
  • mobilné a pevné linky vrátane SMS a správ;
  • online predaj a zásobovanie;
  • nemocničné systémy;
  • laboratóriá a portály pacientov;
  • školské portály a online výučba;
  • lekárne a predpisovanie liekov;
  • doprava;
  • letiská;
  • vlaky či taxislužby.
Ilustračná foto: Pexels

Straty by boli v desiatkach miliónov za hodinu, najviac by doplatili technologické giganty

Podľa portálu PCMag by napríklad Amazon strácal milión dolárov (cca 860 000 eur) za každú minútu bez internetu, Google približne pol milióna (cca 430 000 eur) a Meta viac než 220-tisíc(cca 189 000 eur). V automobilovom priemysle by minútový výpadok znamenal stratu 50-tisíc dolárov (cca 43 000 eur) – teda takmer 2,6 milióna eur za hodinu.

Ilustračná foto: Unsplash

Nemocnice, banky a armáda: najzraniteľnejšie odvetvia

Zdravotníctvo je dnes úplne závislé od internetu – od digitálnych kariet pacienta až po telemedicínu. Výpadok siete v Detskej nemocnici v Phoenixe v roku 2019 ukázal, ako rýchlo sa môže situácia zhoršiť: záznamy pacientov sa stali nedostupnými, laboratórne výsledky neboli prístupné a operácie sa museli odkladať.

Banky by sa tiež ocitli v problémoch. Elektronické prevody, mobilné aplikácie, platby kartou – všetko by zrazu zmizlo. Milióny ľudí by museli osobne chodiť do pobočiek, ak by vôbec boli otvorené.

Armáda by sa síce mohla spoľahnúť na vlastné uzavreté siete, no výpadok by znamenal stratu komunikačných kanálov, oneskorenie prenosu dát a miliónové škody.

Takmer tretina internetu je závislá od jednej spoločnosti

Včera sa svet presvedčil, aký krehký je digitálny ekosystém, na ktorom stojí náš každodenný život. Masívny výpadok služby Amazon Web Services (AWS) – jednej z najväčších cloudových platforiem na svete – vyradil z prevádzky stovky aplikácií, webov a online nástrojov, ktoré denne používajú milióny ľudí.

Tony Webster from Minneapolis, Minnesota, United States, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

V priebehu niekoľkých hodín vypadlo viac ako 100 služieb Amazonu, vrátane platobných aplikácií, herných platforiem, streamovacích webov či inteligentných domácich zariadení. Používatelia hlásili, že nefungovali ani WhatsApp, Signal, Zoom, Duolingo, Canva, Snapchat, Pinterest či Apple TV.

Nešlo o kyberútok, ohrozené boli aj letecké spoločnosti

Výpadok pocítili aj veľké médiá ako The New York Times a The Wall Street Journal, či dokonca letecké spoločnosti Delta a United Airlines. Po troch hodinách boli služby opäť funkčné, no spracovanie oneskorených požiadaviek trvalo ešte niekoľko hodín. Podľa expertov išlo o technickú chybu, nie o kyberútok.

Incident ukázal, ako veľmi je moderný svet závislý od jediného článku v reťazci. Od veľkých dátových centier, ktoré spravujú náš online priestor. Ako poznamenal analytik Joshua Mahony zo Scope Markets pre portál Al Jazeera, podobné výpadky sú síce nepríjemné, no zároveň sa im nedá zabrániť:

Takéto situácie patria k rizikám technologického sveta. Dôležité je, aby firmy reagovali rýchlo a s čo najmenšími stratami.“

Amazon Web Services dnes ovláda približne 30 % globálneho cloudového trhu. A hoci tento výpadok trval len niekoľko hodín, ukázal, že stačí jedna chyba tejto firmy a svet sa na chvíľu zastaví.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obrovský výpadok: Nefungujú populárne služby, aplikácie či hry. Problém máte možno aj vy

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac