Čo by sa stalo, keby prestal fungovať internet? Masívny výpadok služieb včera ochromil svet, bez siete by nastal totálny kolaps

Predstava sveta bez internetu znie dnes takmer ako sci-fi. No čo keby sa to naozaj stalo. Keby sa sieť, na ktorej stojí moderná civilizácia, odpojila na jediný deň? V minulosti sa stali prípady, keď bez internetu zostali menšie mestá, čo poskytlo pohľad na možný scenár „offline“ fungovania civilizácie.
Internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Používame ho na prácu, vzdelávanie, bankovníctvo, komunikáciu, nakupovanie či zdravotnú starostlivosť.
Podľa štatistík platformy Statista má v súčasnosti prístup na internet viac než 5,35 miliardy ľudí, teda asi 68 % svetovej populácie. V Európe a USA je to dokonca vyše 90 % obyvateľov.
Lenže táto digitálna závislosť znamená aj extrémnu zraniteľnosť. Príkladom môže byť incident z roku 2015 v americkej Arizone, keď vandali preťali optický kábel a státisíce ľudí zostali bez pripojenia.
Ako uviedol portál BBC, prestali fungovať platobné terminály, obchody prešli na hotovosť, mobily stratili signál a núdzové volania sa stali nedostupnými. Polícia musela komunikovať cez vysielačky.
Na šesť hodín sa život v celom regióne prakticky zastavil. A to bolo ešte pred pandémiou, ktorá našu závislosť od internetu znásobila.
Čo by prestalo fungovať
V prípade globálneho výpadku by sa podľa portálu Allconnect zastavili prakticky všetky oblasti bežného života:
- tiesňové linky a záchranné služby;
- bankové transakcie;
- platby kartou a výbery z bankomatov;
- mobilné a pevné linky vrátane SMS a správ;
- online predaj a zásobovanie;
- nemocničné systémy;
- laboratóriá a portály pacientov;
- školské portály a online výučba;
- lekárne a predpisovanie liekov;
- doprava;
- letiská;
- vlaky či taxislužby.
Straty by boli v desiatkach miliónov za hodinu, najviac by doplatili technologické giganty
Podľa portálu PCMag by napríklad Amazon strácal milión dolárov (cca 860 000 eur) za každú minútu bez internetu, Google približne pol milióna (cca 430 000 eur) a Meta viac než 220-tisíc(cca 189 000 eur). V automobilovom priemysle by minútový výpadok znamenal stratu 50-tisíc dolárov (cca 43 000 eur) – teda takmer 2,6 milióna eur za hodinu.
Nemocnice, banky a armáda: najzraniteľnejšie odvetvia
Zdravotníctvo je dnes úplne závislé od internetu – od digitálnych kariet pacienta až po telemedicínu. Výpadok siete v Detskej nemocnici v Phoenixe v roku 2019 ukázal, ako rýchlo sa môže situácia zhoršiť: záznamy pacientov sa stali nedostupnými, laboratórne výsledky neboli prístupné a operácie sa museli odkladať.
Banky by sa tiež ocitli v problémoch. Elektronické prevody, mobilné aplikácie, platby kartou – všetko by zrazu zmizlo. Milióny ľudí by museli osobne chodiť do pobočiek, ak by vôbec boli otvorené.
Armáda by sa síce mohla spoľahnúť na vlastné uzavreté siete, no výpadok by znamenal stratu komunikačných kanálov, oneskorenie prenosu dát a miliónové škody.
Takmer tretina internetu je závislá od jednej spoločnosti
Včera sa svet presvedčil, aký krehký je digitálny ekosystém, na ktorom stojí náš každodenný život. Masívny výpadok služby Amazon Web Services (AWS) – jednej z najväčších cloudových platforiem na svete – vyradil z prevádzky stovky aplikácií, webov a online nástrojov, ktoré denne používajú milióny ľudí.
V priebehu niekoľkých hodín vypadlo viac ako 100 služieb Amazonu, vrátane platobných aplikácií, herných platforiem, streamovacích webov či inteligentných domácich zariadení. Používatelia hlásili, že nefungovali ani WhatsApp, Signal, Zoom, Duolingo, Canva, Snapchat, Pinterest či Apple TV.
Nešlo o kyberútok, ohrozené boli aj letecké spoločnosti
Výpadok pocítili aj veľké médiá ako The New York Times a The Wall Street Journal, či dokonca letecké spoločnosti Delta a United Airlines. Po troch hodinách boli služby opäť funkčné, no spracovanie oneskorených požiadaviek trvalo ešte niekoľko hodín. Podľa expertov išlo o technickú chybu, nie o kyberútok.
Incident ukázal, ako veľmi je moderný svet závislý od jediného článku v reťazci. Od veľkých dátových centier, ktoré spravujú náš online priestor. Ako poznamenal analytik Joshua Mahony zo Scope Markets pre portál Al Jazeera, podobné výpadky sú síce nepríjemné, no zároveň sa im nedá zabrániť:
„Takéto situácie patria k rizikám technologického sveta. Dôležité je, aby firmy reagovali rýchlo a s čo najmenšími stratami.“
Amazon Web Services dnes ovláda približne 30 % globálneho cloudového trhu. A hoci tento výpadok trval len niekoľko hodín, ukázal, že stačí jedna chyba tejto firmy a svet sa na chvíľu zastaví.
