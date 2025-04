Čínsky TikTok údajne láka mužov do ruskej armády: Za prihlásenie majú dostať až 24-tisíc eur a stanú sa z nich „drsní chlapi“

Na čínskej sociálnej sieti Douyin sa mali objaviť videá, na ktorých sa snaží Rusko nalákať občanov na to, aby sa pridali k ruskej armáde. Rusko im údajne ponúka vysoký prihlasovací bonus a opisuje, že z každého, kto sa pridá do armády, sa stane „drsný chlap“.

The Guardian opísal časť videí ako bizarnú reklamu, v ktorej vás chce influencer nalákať na pracovnú dovolenku.

Iné videá zase údajne lákajú obyvateľov z Číny na to, že sa z nich stanú „drsní muži“, pokiaľ budú ochotní pridať sa k Putinovi a bojovať po boku ruskej armády na Ukrajine.

„Ďalšie z nich vyzerajú ako montáž — tá je poskladaná zo snímok obrazovky, na ktorých sa bežní občania chystajú na odchod z Číny. Všetky z nich ale majú spoločnú jednu vec — chcú ukázať všetky výhody, ktoré plynú z toho, ak sa z vás stane čínsky žoldnier pre Rusko.“

Zelenskyj tvrdí, že Rusko naverbovalo viac ako 150 čínskych občanov

Podľa slov ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského už bolo naverbovaných viac ako 150 čínskych občanov. Ešte v utorok mali byť vo východnej časti Doneckej oblasti zajatí dvaja takíto vojaci a prezident je presvedčený, že ich spoločne s Rusmi bojuje na Ukrajine ešte oveľa viac.

Čína tvrdenia prezidenta odmietla. Tvrdí, že predošlé vyjadrenie Zelenského o „mnohých“ čínskych občanoch, ktorí majú bojovať po boku ruských síl, je „absolútne nepodložené“.

Ukrajinský prezident viackrát obvinil Moskvu z toho, že sa snaží „priamo alebo nepriamo“ zapojiť Čínu do konfliktu. Vo štvrtok k tomu zároveň pridal tvrdenie, že Rusko aktívne a systematicky pracuje na verbovaní čínskych vojakov do svojich radov.

Nejde o prvé správy, ktoré naznačujú, že Rusko buď využívalo, alebo sa pokúšalo naverbovať vojakov z iných krajín — okrem Číny aj zo Severnej Kórey, Sýrie či Líbye.

Kyjev zostáva aj naďalej presvedčený, že Peking o existencii týchto videí na sociálnej sieti Douyin (čínska verzia sociálnej siete TikTok) dobre vie a ich cirkuláciu schválil.

The Guardian na záver tvrdí, že všetky náborové klipy majú byť ľahko dohľadateľné. Majú tiež zdôrazňovať, že vojaci dostanú za pripojenie sa do armády od 7 243 do 24 143 eur vo forme prihlasovacieho bonusu a mesačný plat vo výške približne 2 172 eur.