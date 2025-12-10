Chyba v energopomoci: Zákon má vážnu dieru, vláda ho narýchlo opravuje. Bude rátať s novým druhom príjmu

Nina Malovcová
Cieľom návrhu nariadenia vlády je vykonať technickú úpravu ustanovenia nariadenia vlády pre vybraných zraniteľných odberateľov.

Vláda v stredu na svojom rokovaní schválila aktualizáciu návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o adresnej energopomoci. Návrh predložila podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Cieľom predloženého návrhu je, v reakcii na návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 9. decembra 2025, doplniť nový druh príjmu do výpočtu bonity energetickej domácnost. Týmto príjmom je príjem z tzv. dividend.

Štátu chýbali informácie

Dôvodom, pre ktorý tento príjem nebol zahrnutý skôr je, že v štátnych evidenciách nebol dostatok informácií, umožňujúcich jednoznačne priradiť tzv. dividendu k osobe, ktorej bola vyplatená. Zahrnutie tzv. dividend medzi príjmy bolo plánovaným krokom, závislým od momentu schválenia potrebných zmien v daňových predpisoch. Keďže táto podmienka bola naplnená, navrhuje sa tieto príjmy zahrnúť do výpočtu bonity energetickej domácnosti.

Súčasne vláda schválila aj aktualizáciu návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje maximálna cena za časť regulovanej dodávky elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov elektriny, maximálna cena za časť regulovanej dodávky plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov plynu a maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla na rok 2026 a podmienky ich uplatnenia.

Cieľom návrhu nariadenia vlády je vykonať technickú úpravu ustanovenia nariadenia vlády pre vybraných zraniteľných odberateľov.

