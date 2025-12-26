Chyba motoristov: Priechod pre chodcov a miesto pre prechádzanie nie sú to isté, tu chodec nemá prednosť

Priechod pre chodcov a miesto pre prechádzanie nie sú totožné. Platia na nich aj iné pravidlá. V rozhovore pre TASR to uviedol riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč. Miesta pre prechádzanie nájdu chodci najmä na svetelných križovatkách.
„Miesta na prechádzanie vymedzujú koridor, kadiaľ sa má chodec presúvať. V týchto miestach je cestná premávka riadená svetelnou signalizáciou a chodec sa neriadi tým, či ho vodič pustí alebo nepustí, ale má sa riadiť prioritne cestnou svetelnou signalizáciou určenou pre chodcov,“ priblížil Tlacháč. Zdôraznil, že v prípade vypnutých semaforov chodec nemá prednosť.
Tu prednosť má
Priechod pre chodcov naopak umožňuje chodcovi cez cestu prejsť prioritne, tam prednosť má. „Pri priechode pre chodcov má vlastne chodec právo vstúpiť na priechod s tým, že vždy musí brať ohľad na to, akou rýchlosťou sa vozidlo približuje,“ doplnil riaditeľ.
