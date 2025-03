Chýb v seriáli Sľub stále pribúda. Diváci si všímajú aj tie najmenšie detaily a ich kritickému oku nič neunikne

Odkedy sa seriál dostal na obrazovky, upozorňujú ľudia neustále na rôzne chyby a nepresnosti, ktoré v ňom našli. Odohráva sa totiž v osemdesiatych rokoch, ktoré si väčšina divákov stále živo pamätá a s láskou na ne spomína. Možno preto im tak prekáža, ak objavia niečo, čo podľa nich na túto dobu nesedí.

Azda prvé, na čo sa diváci začali sťažovať, bolo prehnané „súdružkovanie“. Tvrdili totiž, že sa toto oslovenie až tak často nepoužívalo. Rovnako im prekážalo napríklad to, že Zuzana nosí v októbri šaty na ramienka. A hoci neskôr presunuli svoju pozornosť najmä na kritiku jej nerozhodnosti, pokiaľ ide o výber muža, teraz sa opäť začali sústrediť na chyby v seriáli.

Diváci si opäť posvietili na chyby

Najnovšie sa napríklad znovu sťažovali, že sa to v seriáli preháňa s tradičným pozdravom „Česť práci!“. Takáto kritika zaznela pod ukážkou, ktorá zobrazuje scénu, v ktorej Jana prišla zatknúť verejná bezpečnosť. „Ten pozdrav už preháňajú,“ znel napríklad jeden z komentárov a ďalšia diváčka rovno reagovala s ďalšími výčitkami: „Tento seriál preháňa v mnohom. Nereálne neplatiť výživné, neobmedzená právomoc VB a to prehnané súdružkovanie.“

Len týždeň predtým sa pritom ľudia sťažovali na inú scénu. Hana totiž v lahôdkach ukradla z kasy peniaze, aby mohla deťom kúpiť drahé darčeky. To by sa mohlo považovať za hlúpe a nie chybné, ak by nešlo o tieto konkrétne darčeky. Synovi kúpila bicykel a dcére zas bábiku. A diváci na to hneď zareagovali v komentároch.

„Blud, také bábiky boli len na Vianoce „k máni“ a taký bicykel tiež len po známosti,“ komentovala tieto veľkolepé darčeky diváčka. „Aj mňa to zarazilo,“ súhlasila hneď ďalšia. „Pravda,“ pridala sa tretia.

Navyše sa v komentároch objavila aj výčitka nesúvisiaca so situáciou, ktorá smerovala k celému seriálu. Diváčka napísala: „V tých rokoch, v ktorých sa odohráva seriál, keď prišli ľudia domov, sa prezliekli do starých šiat, aby si nové šetrili a tu každý doma vyobliekaný ako na svadbu.“

Upozornenie na chyby v seriáli prišlo priamo aj do našej reakcie. Pozorný divák nás upovedomil, že je v seriáli viacero nepresností. Bližšie poukázal napríklad na to, že nevie o tom, že by existoval nejaký poradovník na farebné televízory, ale aj na to, že oblečenie a nábytok v seriáli sa skôr hodia do sedemdesiatych rokov a nie osemdesiatych, v ktorých sa seriál odohráva.