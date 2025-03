Dara Rolins so slzami v očiach zažila obrovské sklamanie. Zaspomínala si na moment, ktorý by mnohých od spevu úplne odradil

Dara Rolins si získala srdcia fanúšikov už ako dieťa, no jej cesta k úspechu nebola vždy jednoduchá. Talent, vytrvalosť a silná rodinná podpora, práve tieto hodnoty stáli pri zrode výnimočnej kariéry speváčky Dary Rolins.

Už ako malé dievčatko očarila svojím hlasom, no aj napriek obrovskému talentu musela čeliť náročným začiatkom, na ktoré si dodnes spomína. V otvorenom rozhovore pre Kytary.cz prezradila Dara Rolins viac o svojich prvých speváckych krokoch, detských sklamaniach, ale aj o tom, kto bol jej najväčšou oporou v čase, keď to najviac potrebovala.

S úsmevom pred kamerou, so slzami v zákulisí

Hoci sa dnes Dara spája s úspechom, štýlom a profesionálnym vystupovaním, jej prvé hudobné skúsenosti neboli len o radosti a potlesku. Ako sama priznala, ešte ako malé dievča zažila momenty, ktoré by mnohých od spevu úplne odradili.

„Dodnes si to pamätám a vždy sa o tom rozprávame so sestrou, ako ma videla schádzať z tých obrovských schodov v Československom rozhlase so slzami v očiach. Mali sme hodinu v zbore a počas nej ma jednoducho vyhodili,“ zaspomínala si Dara s úprimnosťou, ktorá sa v dnešnej dobe často nevidí.

