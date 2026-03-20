Chuck Norris skončil v nemocnici: Legendárneho herca hospitalizovali, napriek tomu má vraj dobrú náladu

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Jeho zdravotný stav nevie, s kým sa zahráva.

Amerického herca Chucka Norrisa hospitalizovali na Havaji na ostrove Kauai po nešpecifikovanej „zdravotnej udalosti“, informoval vo štvrtok hollywoodsky spravodajský portál TMZ. Zdroj portálu uviedol, že herec má „dobrú náladu“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Zástupca herca sa k správe o hospitalizácii bezprostredne nevyjadril. Chuck Norris 10. marca oslávil narodeniny a túto udalosť si pripomenul videom na sociálnych sieťach, ako boxuje, a hovorí: „Nestarnem. Postupujem na vyššiu úroveň.“ „Dnes mám 86! Nič nie je lepšie, ako trochu zábavnej akcie za slnečného dňa, aby ste sa cítili mladí,“ povedal vo svojom narodeninovom pozdrave.

Legenda filmu aj vtipov

Ako hviezda bojových umení sa stal hercom a debutoval v drobnej úlohe vo filme „The Wrecking Crew“ (Demolačná čata) s Deanom Martinom z roku 1968. O štyri roky neskôr sa naplno presadil vďaka filmu „Cesta draka“ s kung-fu superstar Bruceom Leeom a odvtedy hral v množstve akčných filmov. Jedným z vrcholov jeho kariéry bola úloha Cordella Walkera v úspešnom seriáli „Walker, Texas Ranger“ na stanici CBS.

Herec sa stal neskôr internetovým fenoménom vďaka množstvu vtipov o jeho „nadľudských schopnostiach“, ktoré sa začali šíriť aj po najnovšej hospitalizácii.

Lekári neverili vlastným očiam, Slovák vykašľal niečo nechutné: Pacient sa sťažoval na tlak na hrudi

Odporúčané články
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Druhá svetová vojna
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok

