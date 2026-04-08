Charlieho anjeli po neuveriteľných 50 rokoch: Legendárne hviezdy sa stretli a prehovorili o úspechu aj kritike

Foto: MovieStillsDB

Frederika Lyžičiar
Legendy sa vrátili.

Päťdesiat rokov po premiére sa seriál Charlieho anjeli vracia do centra pozornosti vďaka stretnutiu jeho pôvodných hviezd.

Ikonická trojica si pripomenula nielen úspech seriálu, ale aj jeho významný vplyv na televíznu tvorbu a postavenie ženských postáv. Ako uvádza magazín livenowfox.com, herečky sa zišli v Hollywoode na podujatí PaleyFest LA, ktoré sa konalo v Dolby Theatre, kde ich publikum privítalo potleskom postojačky a nadšenými reakciami.

Foto: Profimedia

Návrat ikon a fenomén, ktorý prežil svoju dobu

Kate Jackson, Jaclyn Smith a Cheryl Ladd sa opäť stretli pred fanúšikmi, ktorí si spolu s nimi pripomenuli legendárne momenty seriálu. Večer sprevádzali ukážky z jednotlivých epizód, na ktoré publikum reagovalo smiechom aj potleskom. „Vedela som, že ten seriál je iný, výnimočný a jedinečný,“ povedala Jaclyn Smith.

„Tri ženy naháňajú nebezpečenstvo namiesto toho, aby ich niekto zachraňoval,“ dodala Smith. „Myslím, že sme mali veľký vplyv,“ uviedla Kate Jackson. Hodinový kriminálny seriál mal premiéru 22. septembra 1976, v období pred internetom a streamovacími službami, keď existovali len tri hlavné televízne siete.

Foto: MovieStillsDB

Napriek tomu sa okamžite stal hitom, keďže už počas prvých dvoch z piatich sezón patril medzi desať najsledovanejších programov stanice ABC. Vysielanie sa skončilo v roku 1981. Jednou z najväčších hviezd sa stala Farrah Fawcett, ktorá sa v 70. rokoch premenila na popkultúrnu ikonu vďaka svojmu účesu a slávnemu plagátu v plavkách.

Po prvej sérii však seriál opustila, aby sa venovala filmovej kariére. Zomrela v roku 2009. Nahradila ju Cheryl Ladd, ktorá si uvedomovala, aké náročné bude nadviazať na jej úspech. Na svoj prvý deň dokonca prišla v tričku s menom Farrah Fawcett. Producenta Aarona Spellinga predtým trikrát odmietla, keďže vedela, aká obľúbená jej predchodkyňa bola.

Kritika verzus spoločenský posun

Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo

