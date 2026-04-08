Charlieho anjeli po neuveriteľných 50 rokoch: Legendárne hviezdy sa stretli a prehovorili o úspechu aj kritike

Päťdesiat rokov po premiére sa seriál Charlieho anjeli vracia do centra pozornosti vďaka stretnutiu jeho pôvodných hviezd.
Ikonická trojica si pripomenula nielen úspech seriálu, ale aj jeho významný vplyv na televíznu tvorbu a postavenie ženských postáv. Ako uvádza magazín livenowfox.com, herečky sa zišli v Hollywoode na podujatí PaleyFest LA, ktoré sa konalo v Dolby Theatre, kde ich publikum privítalo potleskom postojačky a nadšenými reakciami.
Návrat ikon a fenomén, ktorý prežil svoju dobu
Kate Jackson, Jaclyn Smith a Cheryl Ladd sa opäť stretli pred fanúšikmi, ktorí si spolu s nimi pripomenuli legendárne momenty seriálu. Večer sprevádzali ukážky z jednotlivých epizód, na ktoré publikum reagovalo smiechom aj potleskom. „Vedela som, že ten seriál je iný, výnimočný a jedinečný,“ povedala Jaclyn Smith.
„Tri ženy naháňajú nebezpečenstvo namiesto toho, aby ich niekto zachraňoval,“ dodala Smith. „Myslím, že sme mali veľký vplyv,“ uviedla Kate Jackson. Hodinový kriminálny seriál mal premiéru 22. septembra 1976, v období pred internetom a streamovacími službami, keď existovali len tri hlavné televízne siete.
Napriek tomu sa okamžite stal hitom, keďže už počas prvých dvoch z piatich sezón patril medzi desať najsledovanejších programov stanice ABC. Vysielanie sa skončilo v roku 1981. Jednou z najväčších hviezd sa stala Farrah Fawcett, ktorá sa v 70. rokoch premenila na popkultúrnu ikonu vďaka svojmu účesu a slávnemu plagátu v plavkách.
Po prvej sérii však seriál opustila, aby sa venovala filmovej kariére. Zomrela v roku 2009. Nahradila ju Cheryl Ladd, ktorá si uvedomovala, aké náročné bude nadviazať na jej úspech. Na svoj prvý deň dokonca prišla v tričku s menom Farrah Fawcett. Producenta Aarona Spellinga predtým trikrát odmietla, keďže vedela, aká obľúbená jej predchodkyňa bola.
