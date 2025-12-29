CEO CINEMAX odkryl zákulisie: Čo dnes ťahá Slovákov do kina?

Foto: Cinemax

CEO CINEMAX Pavol Pasiar odkryl zákulisie. Prezradil, čo dnes ťahá Slovákov do kina.

Aké filmy a žánre dnes ťahajú divákov do CINEMAX?

Je to veľmi rozmanité, ale diváci milujú animované filmy a rodinnú zábavu a práve preto sú dlhodobo na vrchole rebríčkov návštevnosti. Lokálna produkcia zo Slovenska a Čiech je tiež veľmi obľúbená. Po hollywoodskom štrajku v roku 2023, keď sa skoro nič neprodukovalo nás podržala hlavne domáca ale aj európska tvorba, čo ukazuje, že slovenský divák vie oceniť obsah, s ktorým sa vie stotožniť. A okrem spomenutých ide aj o veľké blockbustery a dlho očakávané pokračovania ako je napríklad Avatar. Medzi najnavštevovanejšie filmy tento rok patrili ČERNÁK, Minecraft vo filme, Lilo & Stitch, F1 FILM a Duchoň. Určite však v decembri budú výrazne z hľadiska návštevnosti aj tituly Zootropolis 2 a Avatar: Oheň a popol.

Inak Vianoce sú už za rohom. Ponúka aj CINEMAX niečo pod stromček?

Áno. Naše vianočné vouchery majú obrovskú popularitu a ľudia ich berú rôznymi spôsobmi. Firmy ich často využívajú ako benefity pre zamestnancov, ale obľúbené sú aj u bežných návštevníkov, ktorí chcú niekomu urobiť radosť. Vouchery si môžu kúpiť pohodlne online z domu alebo priamo počas návštevy kina, a tak spojiť príjemné s užitočným. Vychutnať si dobrý film a zároveň kúpiť darček v podobe voucheru. A možno získať aj auto ako bonus k tomu.

Auto za návštevu kina? To nie je predvianočný vtip?

Nie, hoci sa to tak môže zdať. CINEMAX má novú kampaň v rámci vernostného programu, kde ak sa pri nákupe online lístka do kina zaregistrujete do vernostného programu, máte možnosť vyhrať nové auto, ale aj wellnes pobyty, let balónom, tandemový zoskok a veľa ďalších lákavých cien. Okrem toho vďaka vernostnému programu môže daný užívateľ zbierať body a meniť ich za rôzne zľavy na lístok alebo bufet. Táto kampaň trvá do konca decembra, takže ideálny čas kúpiť online lístok do kina a zaregistrovať sa. Možno si práve vy odnesiete jednu z výhier.

A čo je momentálnym lákadlom v rámci kina?

Aktuálna ponuka je veľmi pestrá. Rodiny s deťmi majú na výber z viacerých animovaných titulov, ako sú Zootropolis 2, Santa je offline, SpongeBob: Pirátske dobrodružstvo či biblický príbeh Kráľ kráľov, ktorý sa hodí počas vianočných sviatkov. Pred pár dňami mal premiéru aj pokračovanie Avatar: Popol a oheň, ktorý je v IMAX formáte skutočne výnimočným zážitkom a určite ho odporúčam vidieť práve takto. Na začiatku roka navyše príde silný lokálny titul Dream Team, ktorý má potenciál pritiahnuť široké publikum. Počas zimných prázdnin tak v CINEMAX naozaj platí, že každý si nájde film podľa svojej chuti.

Keď ste spomínali IMAX. Akú úlohu dnes zohrávajú v kine technológie?

IMAX aj náš UltraX určite dopĺňajú zážitok z filmu. Naše heslo je maximálny filmový zážitok, a tak sa ho snažíme aj divákom dodať. Z najväčšej časti však rozhoduje obsah filmu. Romantická komédia nepotrebuje IMAX ani Dolby Atmos ktorý je súčasťou UltraX, ale naopak akčný blockbuster alebo horor filmový zážitok vďaka tomu znásobuje. IMAX, UltraX a aj VIP sály ročne rastie a je u návštevníkov vyhľadávané. Komfort, zvuk, plátno a atmosféra sú dnes tým, čo robí z návštevy CINEMAX niečo výnimočné.

Ako funguje VIP koncept CINEMAX?

VIP je o maximálnom komforte. Polohovateľné kožené sedačky, tablet na objednávku jedla a nápojov, exkluzívne prostredie. Tento koncept sa stretol s obrovským záujmom, pretože diváci chcú zažiť film naplno a v pohodlí. VIP miestnosti a ich light koncept máme takmer vo všetkých krajských mestách a tento plánujeme rozširovať aj do ďalších miest. Už dlhodobejšie sa nám ukazuje, že ľudia si chcú za dobrý filmový zážitok priplatiť a film si chcú poriadne užiť.

Súčasťou kina je neodmysliteľne aj bufet. Čo sa v CINEMAX najviac predáva?

Jednoznačne je to popcorn, ktorý ku dobrému kinu jednoducho patrí. Veľký úspech majú aj nachos, a to v pomere približne 60:40. Z nápojov dominuje Coca-Cola, no návštevníci nepohrdnú ani rôznorodou ponukou sladkých pochúťok alebo slaných orieškov. Vo VIP sálach sa podáva napríklad pizza alebo kuracie stripsy a v CINEMAX Trnava sme začali ponúkať aj známe burgre Smash Burger.

Všimli sme si CINEMAX inkluzívne projekcie. Priblížte nám to?

Tento rok sme v CINEMAX mali špeciálne projekcie pre ľudí s autizmom aj pre nevidiacich a slabozrakých, aby si kino mohli užiť naplno. Pre autistov ponúkame premietania v pokojnom prostredí, s prispôsobenou hlasitosťou filmu a svetlom v sále, bez reklám či iných ruchov a s priamym prístupom do sály. Pre nevidiacich a slabozrakých divákov využívame Dolby Atmos, ktorý umožňuje priestorový audio zážitok a film si tak môžu plne vychutnať. Tieto projekcie sú bezplatné a vnímame ich ako malú formu pomoci rodinám, ktoré to nemajú jednoduché. Zároveň sa snažíme byť eco friendly, zbierame PET fľaše a peniaze z ich záloh putujú na charitatívne účely, čím spájame zábavu s ohľaduplnosťou k životnému prostrediu a podporou komunitných projektov.

Aký nás čaká rok 2026?

Podľa toho čo vidíme v pláne premier, rok 2026 bude z pohľadu kín mimoriadne silný a žánrovo pestrý. Už na jeho začiatku dorazia atraktívne lokálne tituly ako Dream Team, Šviháci či film o legendárnom korčuliarovi Šampión o Nepelovi. Letnú sezónu ovládne pokračovanie úspešnej Kavej 2. Fanúšikov veľkých zahraničných produkcií potešia blockbustery ako nové pokračovanie Avengers, Spiderman: Nový deň, Odysea, Michael či tretia časť Duny. Myslí sa aj na rodiny s deťmi. Do kín prídu Labková patrola, Mimoni 3, Toy Story 5, Super Mario aj filmová Vaiana. Jednoducho, rok 2026 ponúkne silný program pre každého diváka.

