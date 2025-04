Centrom Londýna otriasol výbuch: Ľudí evakuovali, všade je veľa dymu. Na mieste zasahuje 100 hasičov

Výbuch otriasol v utorok centrom Londýna, keď elektrickú rozvodňu vo Westminsteri zachvátil požiar. Informuje o tom web The Mirror.

Na boj proti plameňom vyslali sto hasičov a päť hasičských vozidiel. Zo susedného bytového domu evakuovali približne 80 ľudí. Nijaké zranenia však nehlásili. Plamene zachvátili časť strechy obytného domu, ale sú pod kontrolou. Predpokladá sa, že hasiči zostanú na mieste počas celého dňa.

Firefighters are continuing to respond to the substation fire near Aberdeen Place, #MaidaVale.

The fire is producing a large amount of smoke and people in the local area are advised to keep doors and windows shut. https://t.co/etxgEK4SLZ

— London Fire Brigade (@LondonFire) April 29, 2025