Celé Španielsko smúti: Vykoľajili sa dva idúce vlaky, zomrelo 39 ľudí, viac ako 150 je ranených

Počet obetí nedeľňajšieho vykoľajenia dvoch vysokorýchlostných vlakov na juhu Španielska sa zvýšil na najmenej 39. Informáciu priniesol v pondelok ráno verejnoprávny telerozhlas RTVE, píše TASR.
Pri nehode sa zranilo najmenej 152 ľudí. Hospitalizovaných je viac ako 70 ľudí, najmenej 24 vo vážnom stave. Šéf regionálnej vlády Andalúzie Juanma Moreno v pondelok skoro ráno uviedol, že čoskoro sa začne identifikácia obetí; nevylúčil ich nárast v najbližších hodinách. Príčina nehody stále nie je známa.
K nešťastiu došlo neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii krátko po 19.30 SEČ, keď sa vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Malagy na stanicu Atocha v Madride. Tieto vozne narazili do dvoch vozňov vlaku spoločnosti Renfe, ktorý išiel po protiľahlej koľaji z Madridu do Huelvy a takisto sa vykoľajil.
Záchranári hovoria o veľmi ťažkej noci
„Čaká nás veľmi ťažká noc,“ povedal na tlačovej konferencii predstaviteľ záchranných služieb v Andalúzii Antonio Sanz Cabello. Zranených pasažierov podľa neho previezli do šiestich rôznych nemocníc a záchranné operácie stále prebiehajú. Podľa pôvodných informácií utrpelo zranenia približne z 100 ľudí, z toho 25 vážne. Úrady sa obávajú, že počet mŕtvych môže ešte stúpnuť.
Vo vlakoch bolo dovedna viac než 400 cestujúcich, mnoho z nich uviazlo vo vozňoch. Na mieste pracujú záchranári aj hasiči. Príčina vykoľajenia nebola bezprostredne známa.
Doprava medzi Madridom a Andalúziou je pozastavená
Po nehode je premávka všetkých vysokorýchlostných vlakov medzi Madridom a Andalúziou na juhu Španielska prinajmenšom počas celého pondelka pozastavená, informovala na sieti X železničná spoločnosť ADIF.
Španielsky kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia uviedli, že správy o železničnom nešťastí sledujú s veľkým znepokojením. Príbuzným zosnulých vyjadrili úprimnú sústrasť a zraneným popriali skoré uzdravenie. Sústrasť rodinám obetí vyslovila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
